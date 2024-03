Tatort Sendetermine: An DIESEN Tagen laufen die Krimis im März 2024

Tatort-Fans aufgepasst! Auch 2024 heißt es sonntags um 20:15 Uhr Tatort-Zeit. Die Erstausstrahlungen solltest du nicht verpassen.

Tatort gehört fast zu einem deutschen Kulturgut. Immer sonntags im Ersten um 20:15 Uhr geht für euch ein Ermittler-Team auf Spurensuche. 2024 darfst du dich auf spannende neue Erstausstrahlungen freuen. Insgesamt 25 Teams aus allen Bundesländern, Österreich und der Schweiz decken für dich die spannendsten Fälle auf.

Sonntags auf der Couch mit den Lieblingssnacks und den Liebsten auf der Couch die neue Erstausstrahlung des Tatorts sehen. Darauf fieberst du doch bestimmt bereits hin. Das Warten hat endlich ein Ende. Wir zeigen dir, wann und wo die Tatort-Kommissare auf Verbrecherjagd gehen. Wir beziehen uns dabei auf die Angaben des Ersten Deutschen Fernsehens.

Tatort Sendetermine im Januar

Das Ermittler-Duo Bootz und Lannert sind in Stuttgart an der Aufklärung eines Überfalls mit Tötungsdelikt dran. Aufgedeckt werden in dem Tatort „Zerrissen“ zuerst Vorbestrafungen, zerrissene Familienverhältnisse und eine Liebe. Was in Stuttgart sonst noch alles passiert ist, erfahrt ihr in dem Tatort am 21. Januar.

„Der Fluch des Geldes“ ist der letzte Tatort im Januar 2024. Am 28. Januar ist die Erstausstrahlung des Saarbrücker Tatorts. Eigentlich ermitteln dort die Kommissare Hölzer und Schürk zusammen. Diesmal ist es aber anders. Hölzer entdeckt, dass sein Kollege im Besitzt von Geld aus dem Bankraub seines Vaters ist. Kurz danach wird er auf einer Landstraße fast von einem Auto überfahren. Auf dieser Landstraße wird später die Leiche einer Frau gefunden. Der Kommissar ermittelt auf eigene Faust.

3. März: „Borowski und der Wiedergänger“, Kiel

10. März: „Dein Verlust“, Wien

17. März: „Unter Gärtnern“, Münster

Tatort Sendetermine März

Der März startet am 3. mit dem Tatort „Borowski und der Wiedergänger“ aus Kiel mit den Kommissaren Borowski und Sahin. Ein Mann betrügt seit längerem seine Frau, von der er finanziell Abhängig ist, mit einer Online-Bekanntschaft. Er plant bereits wann und wo er seine Frau umbringen und verschwinden lassen kann. Vor der Planumsetzung verschwindet er allerdings selbst. Ein rätselhafter Fall wartet auf die Kieler Kommissare.

In dem neuen Wiener Tatort am 10. März gerät Kommissar Eisner selbst in das Fadenkreuz der Ermittlungen und wird sogar verhaftet. Nachdem der Kommissar seinen Geburtstag ausgiebig gefeiert hat, wird der Clubbesitzer tot aufgefunden. Kollegin Fellner glaubt an Eisners Unschuld und muss herausfinden, wer ihm einen Mord anhängen will und wer der wahre Täter ist. Der Tatort „Dein Verlust“ verspricht viel Spannung und Aufregung.

Der beliebte Tatort aus Münster kommt mit der Neuausstrahlung „Unter Gärtnern“. Das Ermittler-Team aus Thiel, Schrader und Boerne findet in einer Kleingartenanlage eine tote Frau vor und neben ihr zwei tote Eichhörnchen. Viel Verwirrung herrscht in der Schrebergartenanlage und Unstimmigkeiten zwischen den Pächtern. Von der kleinen Anlage in Münster geht es für die Ermittler am 17. März auf internationale Spurensuche.

Das sind die Sendetermine der Erstausstrahlungen vom Tatort in Januar, Februar und März. Weitere Ergänzungen folgen. Mehr über die Kommissare der Ermittler-Teams erfährst du hier.