Tatort Sendetermine: An DIESEN Tagen laufen die Krimis im März 2024

Tatort-Fans aufgepasst! Auch 2024 heißt es sonntags um 20:15 Uhr Tatort-Zeit. Die Erstausstrahlungen solltest du nicht verpassen.

Tatort gehört fast zu einem deutschen Kulturgut. Immer sonntags im Ersten um 20:15 Uhr geht für euch ein Ermittler-Team auf Spurensuche. 2024 darfst du dich auf spannende neue Erstausstrahlungen freuen. Insgesamt 25 Teams aus allen Bundesländern, Österreich und der Schweiz decken für dich die spannendsten Fälle auf.

Sonntags auf der Couch mit den Lieblingssnacks und den Liebsten auf der Couch die neue Erstausstrahlung des Tatorts sehen. Darauf fieberst du doch bestimmt bereits hin. Das Warten hat endlich ein Ende. Wir zeigen dir, wann und wo die Tatort-Kommissare auf Verbrecherjagd gehen. Wir beziehen uns dabei auf die Angaben des Ersten Deutschen Fernsehens.

Die aktuellen Tatort-Ausstrahlungstermine:

17. März: „Unter Gärtnern“, Münster

Tatort Sendetermine März

Der beliebte Tatort aus Münster kommt mit der Neuausstrahlung „Unter Gärtnern“. Das Ermittler-Team aus Thiel, Schrader und Boerne findet in einer Kleingartenanlage eine tote Frau vor und neben ihr zwei tote Eichhörnchen. Viel Verwirrung herrscht in der Schrebergartenanlage und Unstimmigkeiten zwischen den Pächtern. Von der kleinen Anlage in Münster geht es für die Ermittler am 17. März auf internationale Spurensuche.

Das sind die Sendetermine der Erstausstrahlungen vom Tatort in Januar, Februar und März. Weitere Ergänzungen folgen. Mehr über die Kommissare der Ermittler-Teams erfährst du hier.