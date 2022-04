„Der Seestern“ bei „The Masked Singer“ 2022: Geheimnis gelüftet

Kaum zu übersehen ist dieses Jahr der „Der Seestern“ bei „The Masked Singer“ 2022 bei ProSieben. Bunt, funkelnd und mit großen Glupschaugen sticht der Seestern raus.

Das „The Masked Singer“-Kostüm glänzt durch seine schillernde Farbvielfalt. „Der Seestern“ funkelt nämlich in rot, türkis und pink. Auffällig ist „Der Seestern“ auf jeden Fall. Aber wie sieht es mit dem Gesang aus?

„Der Seestern“ bei „The Masked Singer“ 2022: Zuschauer hat genialen Einfall

Ob sich der Seestern auch stimmlich in den Vordergrund spielen wird... wir werden sehen. Die Fans jedenfalls sind schon in heller Vorfreude. „Wieso muss ich gerade bloß an Maggie Simpson denken? Zu geil“, lacht eine Instagram-Followerin von „The Masked Singer“.

„The Masked Singer 2022“: SIE sind noch im Rennen

Und eine weitere Followerin hat bereits den ersten Star im Sinn. „Maite 'Star' Kelly kam mir gleich in den Sinn“, schreibt die Frau. Ob sie damit falsch liegt? Bislang unklar. Doch mit dem ersten Ton des Seesterns war zumindest auch das erste Rätsel gelöst. Unter dem Seestern-Kostüm versteckt sich eine Frau.

„Der Seestern“: Die Promi-Tipps

Juliette Schoppmann (Sängerin)

Beatrice Egli (Sängerin)

Maite Kelly (Sängerin)

Vanessa Petruo von den „No Angels“ (Sängerin)

Bahar Kizil von „Monrose“ (Sängerin)

Josefine Preuß (Schauspielerin)

Mai Thi Nguyen-Kim (Moderatorin)

Jasna Fritzi Bauer (Schauspielerin)

Viele Fans erfreuen sich besonders an dem breiten Grinsen des Seesterns „Jetzt schon Gewinner der Herzen“, schreibt eine Anhängerin.

„Der Seestern“: Das sind die ersten Hinweise

A Star is born

Nach langer Zurückhaltung in den Weltmeeren steht der Seestern endlich auf der großen „The Masked Singer“-Bühne

Ständig und überall ist er anzutreffen, bleibt aber dennoch zumeist unbemerkt

„Rent a Seestern“

eine Stoffschere im Hintergrund

bekommt viele Fünf-Sterne-Bewertungen

„Mache das nicht so oft mit dem Singen“

Der Seestern war in Folge 2 so nervös, dass er während seines Songs etwas gepatzt hat

Sein größter Traum: Er würde so gerne in der Wall of Fame von „The Masked Singer“ hängen

Früher blickte der Seestern sehnsüchtig in den Himmel und wünschte sich, dort auch ein heller Stern zu sein. Erst später erkannte er, dass sein größter Traum bereits wahr wurde, weil er schon ein Stern ist: ein echter Seestern

Eines ist sofort klar: Beim Seestern handelt es sich um eine Profisängerin. Ein Name, der bei Twitter direkt fällt, ist DSDS-Star Juliette Schoppmann. Und ein paar Hinweise könnten sogar stimmen. So ist Juliette an der Music Academy Köln Süd als Dozentin tätig. Man kann sie also quasi als Dozentin buchen. Zudem ist sie als Vocalcoach bei DSDS tätig. Sie sorgt also dafür, dass Superstars geboren werden. Ob der ehemalige „DSDS“-Star sich unter dem niedlichen Kostüm versteckt?

Auch eine andere Sängerin steht übrigens hoch im Kurs: Bahal Kizil von der ehemaligen Girlgroup „Monrose“. Am kommenden Samstag werden wir mehr wissen!

Funkelnd, bunt und schrill ist auch „Die Diskokugel“ bei „The Masked Singer“.