Sebastian Ströbel: Nach „Die Bergretter“ bekommt er die Nachricht

Die Einschaltquoten sind das entscheidende Barometer für den Erfolg im Fernsehen. Sie geben Aufschluss darüber, welche Sendungen die Zuschauer fesseln und welche nicht. Vor allem zur Primetime sind die Programmplätze hart umkämpft. Am Donnerstagabend (8. August) zeigte das ZDF die Kult-Sendung „Die Bergretter.“

Seit Jahren zieht die Serie die Zuschauer in ihren Bann. In sieben Wiederholungsfolgen wurde jetzt noch einmal die 13. Staffel und damit dramatische Szenen am Berg gezeigt. Nun flimmerte mit „Dieses eine Leben“ die finale Episode über die Bildschirme. Doch wie schlug sich das Team rund um Markus Kofler (Sebastian Ströbel)?

Sebastian Ströbel: Jetzt kann es jeder sehen

Wie immer konnte Sebastian Ströbel in seiner Rolle als Markus Kofler mit Rettungsaktionen glänzen. Dies spiegelte sich auch in den Einschaltquoten der Serie wider. Zur Primetime um 20.15 Uhr zogen „Die Bergretter“ stolze drei Millionen Zuschauer an und erreichten damit einen Marktanteil von 13,3 Prozent beim Gesamtpublikum ab drei Jahren.

Schlagen konnte die Leistung von „Die Bergretter“ nur noch Olympia in der ARD. Besonders Leichtathletik konnte sich vor Einschaltquoten kaum retten. Knapp acht Millionen Zuschauer sahen sich gegen 20 Uhr die sportlichen Leistungen an. Damit erreicht der Sender einen Marktanteil von 35,2 Prozent.

Auch im Ranking der Sender schlug sich das ZDF gut. Bei den Zuschauern ab drei Jahren sicherte sich der Sender den zweiten Platz und kam auf einen Anteil von 11,8 Prozent. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen immerhin auf einen Marktanteil von 4,3 Prozent.

Vorerst geht es zur Primetime im ZDF nicht mit Serien weiter. Stattdessen setzt der Sender in den kommenden Wochen auf Filmabende mit Komödien. Die neuen Folgen von „Die Bergretter“ stecken übrigens schon mitten in der Produktion. Seit dem 6. Februar 2024 laufen in Ramsau am Dachstein und Umgebung sowie im Kaunertal die Dreharbeiten zur 16. Staffel.