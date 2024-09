Sebastian Pufpaff: Kurz nach „TV Total XXL“ macht traurige Nachricht die Runde

Es sollte eine Show der Superlative werden, die Sebastian Pufpaff und ProSieben da auf die Beine stellen wollten. Statt wie gewohnt mittwochs, flimmerte am Samstagabend (31. August) eine neue „TV Total“-Folge über die Bildschirme – und dann sogar im XXL-Format!

Hat sich „TV Total XXL“ gelohnt? Stunden nach der Ausstrahlung dürften sich die Macher der Show diese Frage mit Sicherheit stellen. Schließlich wurde viel investiert, um die Zuschauer zu begeistern. Direkt zu Beginn der Sendung wurde sogar ein Weltrekord durch Sebastian Pufpaff höchstpersönlich geknackt (wir berichteten hier>>>).

Sebastian Pufpaff: Das hört er bestimmt nicht gerne

Doch bei dieser Nachricht dürfte sich bei ProSieben Ernüchterung breit machen: Die Quote der „TV Total“-Sondersendung ließ deutlich zu wünschen übrig. Wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet, sahen im Schnitt nur 580.000 Zuschauer zu. Ein trauriger Wert und mit Sicherheit nicht das, was sich die Macher und Moderator Sebastian Pufpaff vorgestellt hatten.

Der Sender erreichte eine deutliche schlechtere Quote als zur gewohnten Zeit am Mittwoch. Doch auch hier lief es zuletzt nicht mehr optimal. Vergangenen Mittwoch erzielte ProSieben den bisherigen „TV Total“-Tiefstwert! Doch zurück zum Samstagabend: Auch in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 7,9 Prozent tiefer als bei allen Mittwochs-Ausgaben.

Sie waren die Quotensieger

Beim jungen Publikum sortierte sich „TV Total XXL“ in der Primetime lediglich auf den dritten Platz ein. Die Quoten-Sieger vom Samstagabend gab es an anderer Stelle. Ganz vorne lag (mal wieder) „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“. Mit 18,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lieferte RTL ganz gut ab. Und auch „Die große Maus-Show“ in der ARD konnte mehr Menschen als „TV Total XXL“ begeistern. Sie erzielte sehr gute 13,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.