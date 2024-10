Sebastian Pufpaff im Visier – kurz nach „TV Total“ sickert es durch

Seit drei Jahren läuft „TV Total“ wieder im TV-Programm von ProSieben. Moderator Sebastian Pufpaff muss sich mit dem Sendeplatz am Mittwochabend allerdings regelmäßig einer starken Konkurrenz stellen.

RTL, Sat.1 und Co. haben für den Mittwochabend nämlich auch starke Formate zur besten Sendezeit im Gepäck. Kann sich „TV Total“ mit Moderator Sebastian Pufpaff da durchbeißen? Ein Tag nach der Ausstrahlung wird es deutlich.

Gute Nachrichten für Sebastian Pufpaff

In den vergangenen Wochen lief es für Sebastian Pufpaff und seiner kultigen Sendung nicht immer rund. Das lag unter anderem daran, dass mittwochs auch die neuen Folgen von „Du gewinnst hier nicht die Millionen“ mit Stefan Raab bei RTL+ gezeigt werden. Doch „TV Total“ scheint sich an diesem Mittwoch (23. Oktober) wieder erholt zu haben.

+++ „TV total“: Frau im Publikum sorgt für Aufsehen – Zuschauern vergeht das Lachen +++

Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, konnte Sebastian Pufpaff mit der Sendung „TV total“ wieder besser beim Publikum landen und sogar den Primetime-Sieg bei den Jüngeren abstauben. Exakt eine Million Zuschauer schalteten die neueste Ausgabe der Comedyshow ein, was einen Marktanteil von 11,7 Prozent entspricht.

Wermutstropfen für Sebastian Pufpaf

Doch eine schlechte Nachricht gibt es am Ende des Tages dann doch für Sebastian Pufpaff und die ProSieben-Sendung. Im Vergleich zur Woche davor konnte man weniger Menschen mit „TV total“ erreichen. Bleibt abzuwarten, wie sich die Quote in den kommenden Wochen entwickeln wird. Eins ist sicher: Die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht.

+++ ProSieben wirft Programm um – der Grund versetzt eine ganze Stadt in Ekstase +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

ProSieben zeigt auch 2024 „TV total“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei Joyn. Tickets gibt es online.