Bachelor 2020: Diese Damen sind dabei – mit IHR hat niemand gerechnet

Der Bachelor 2020 geht am 8. Januar in die neue Runde. Dann hat Bachelor Sebastian Preuss, die Chance, unter 22 Damen seine Traumfrau zu finden.

Am Montag hat RTL bekannt gegeben, wer um das Herz des Münchners beim Bachelor 2020 kämpft.

Sie sind beim Bachelor 2020 dabei:

Judith

Jenny T.

Isabelle

Laureen

Leah Marie

Jessi

Anna

Jennifer R.

Jenny S.

Jenny-Jasmin

Desiree

Wioleta

Jenny-Fleur

Vanessa

Jessica

Rebecca

Natali

Michele

Diana

Denise-Jessica

Birgit

Linda

Die Kandidatinnen 2020: (v.l.) Judith, Birgit, Jessica, Jennifer, Sebastian, Laureen, Isabelle, Desiree, Jenny und (stehend v.l.:) Denise-Jessica, Anna, Diana, Jessica, Jenny, Jenny, Vanessa, Wioleta, Leah Marie, Michele, Natali, Jenny, Rebecca, Linda. Foto: TVNOW/Arya Shirazi

Bachelor 2020: Sie sind bereits bekannt

Einige von ihnen sind keine Unbekannten und Trash-TV-Fans wohl bereits bekannt: Jessi nahm bereits an „Love Island“ teil, Wioleta bekam von Heidi Klum bei „Germany's Next Topmodel“ kein Foto mehr, Jenny T. suchte ihr Glück bei „Kiss Bang Love“ und Natali schaffte es bei „Deutschland sucht den Superstar“ bis in den Recall.

Jessi nahm bereits an „Love Island“ teil. Hat sie dieses Mal mehr Glück in der Liebe? Foto: TVNOW/Arya Shirazi

Jenny T. knutschte bereits bei „Kiss Bang Love“. Foto: TVNOW/Arya Shirazi

Natali kann dem Bachelor vielleicht ein Ständchen singen: Sie schaffte es bei „DSDS“ in den Recall. Foto: TVNOW/Arya Shirazi

Wioleta bekam von Heidi Klum bei „Germany's Next Topmodel“ kein Bild. Foto: TVNOW/Arya Shirazi

Na, da dürfen wir uns ja auf einiges freuen...

Auch interessant: Fünf Frauen, die den Namen Jennifer oder Jenny tragen, sind in diesem Jahr dabei - auch die Vorjahresgewinnerin heißt Jenny (Lange): die 26-Jährige bekam die letzte Rose von Bachelor Andrej Mangold überreicht.

Sebastian Preuss ist der Bachelor 2020

In der zehnten Staffel von „Der Bachelor“ sucht Sebastian Preuss als Nachfolger des Profi-Basketballers nach der großen Liebe. Er ist 29 Jahre alt, Welmeister im Kickboxen, eigentlich Malermeister und kommt aus Bayern. Zwei längere Beziehungen soll er schon hinter sich haben.

Aber nicht nur das: Er saß auch schon hinter Gittern! Hier alle Infos über den Bachelor 2020.(cs)