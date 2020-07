„Schwiegertochter gesucht“: Vera Int-Veen packt über RTL-Sendung aus – „Das ist gar nicht...“

Bei „Schwiegertochter gesucht“ wird wieder gekuppelt, was das Zeug hält. Und mittendrin als Amor ist RTL-Moderatorin Vera Int-Veen, die auch in der 13. Staffel wieder Pfeil und Bogen schwingt, um für die liebeshungrigen Junggesellen die passende Frau zu finden.

Vor dem Start der neuen „Schwiegertochter gesucht“-Staffel packt Vera Int-Veen jetzt über die Sendung aus.

„Schwiegertochter gesucht“: Vera Int-Veen räumt mit Vorurteilen auf

Via Instagram wendet sich Vera Int-Veen an ihre Fans, verrät schon vorab: „Über ‘Schwiegertochter gesucht‘ zu reden, habe ich schon Lust zu. Weil alle sagen ja immer: ‘Das ist ja so und so und das ist gar nicht mehr so und so und so.‘ Also die ganzen Vorurteile, die jetzt kommen, die werden nicht mehr bestätigt.“

Schwiegertochter gesucht-Moderatorin Vera Int-Veen

Mit den Vorurteilen meint Vera den großen Skandal im Jahr 2016, als Gerüchte die Runden machten, bei „Schwiegertochter gesucht“ sei alles Fake und manipuliert. Gerüchte, die der RTL-Kuppelshow immer noch nachhängen.

Doch die 52-Jährige beteuert in ihrer Instastory: „Ich habe alle Folgen gesehen und ich finde, die Kollegen haben echt klasse gearbeitet. Es ist wirklich gut geworden.“

Schwiegertochter gesucht: Am 14.07. geht es wieder los.

Zeitgemäßer und authentischer soll jetzt alles sein, wie RTL unlängst bekanntgab.

Das sind die neuen Junggesellen bei „Schwiegertochter gesucht“:

Dennis (34): Speditionskaufmann aus NRW

Philipp (32): Zeitsoldat aus Schleswig-Holstein

Meik (28): Gelernter Koch aus Balaton, Ungarn

Andrea (29): Gastronom aus Niedersachsen

Heiko (46): Angehender psychologischer Berater aus Sachsen-Anhalt

„Schwiegertochter gesucht“: Sendeplatz überraschend

„Schwiegertochter gesucht": Sendeplatz überraschend

Am 14.07. startet „Schwiegertochter gesucht" in die 13. Staffel. Allerdings nicht Sonntag – wie sonst gewohnt –, sondern kommt nun immer dienstags zur Primetime um 20.15 Uhr. Und das aus gutem Grund, wie Vera Int-Veen weiß: „Wir sind hoch gelobt worden."