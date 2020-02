„Schwiegertochter gesucht“: RTL macht schlimme Ankündigung – Fans in Trauer

Schock für die Fans von „Schwiegertochter gesucht“! RTL hat nun bekannt gegeben, dass in der neuen Staffel nichts mehr sein wird, wie es war. Es gibt große Änderungen.

„Schwiegertochter gesucht“ gehörte einst zu den beliebtesten Formaten in der deutschen TV-Landschaft. Doch zuletzt hatte die umstrittene Show an Zuschauern verloren. Nun zieht RTL die Reißleine und kündigt weitreichende Veränderungen an.

„Schwiegertochter gesucht“ (RTL): Krasse Änderungen

„'Schwiegertochter gesucht' haben wir komplett umgekrempelt und auf den Kopf gestellt“, so RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm gegenüber „fernsehserien.de“. Und weiter: „Wir haben die ganzen Alliterationen rausgeschmissen, was vielleicht manche Ur-Fans enttäuschen wird.“

Mit „bajuwarischer Blauhemdenträger“, „liebenswerter Lastwagenfahrer“ oder „leidenschaftliche Lose-Buchstabenlegerin“ ist also Schluss. Diese Kombinationen werden in Zukunft nur noch bei „Bauer sucht Frau“ Platz finden.

Produktion soll erwachsener werden

Sturm verrät, dass die Produktion erwachsener werden soll. „Wir gehen die Partnersuche absolut ernsthaft an“, verrät Sturm. In der neuen Staffel sei zum Beispiel ein gut aussehender und „toller Typ“ dabei, der bislang noch keine Partnerin finden konnte. Dem Titel treu sollen zukünftig auch die Schwiegermütter in spe mehr eingebunden werden.

Eine weitere Änderung: Vom Sonntagvorabendprogramm soll „Schwiegertochter gesucht“ zukünftig in die Primetime wandern. Ein Sendeplatz ist allerdings noch nicht gefunden, so der Unterhaltungschef von RTL zu „fernsehserien.de“.

Die Fans sind von der Ankündigung alles andere als begeistert.

Eine Auswahl an Kommentaren:

RTL krempelt „Schwiegertochter gesucht“ um - und ich weine

Die Sendung war doch erfolgreich, so wie sie war. Warum muss man das nun verändern?

Ein großer Verlust für die Trash-TV-Community

WAAAASSSSS?????`Dann ist „Schwiegertochter gesucht“ wohl Geschichte... Vergangenheit... ich prophezeie keine guten Quoten und bin enttäuscht. Sehr. Ich hasse alle.

Kein Trash-TV mehr? Dann kann das weg.

#Schwiegertochtergesucht wird in der kommenden Staffel umgekrempelt.



• keine Alliterationen mehr

• ernsthaftere Präsentation

• Sendeplatz zur Prime Time

• ein nicht schwer vermittelbarer Kandidat



Punkt 3 erklärt wohl, warum man noch immer keinen Termin veröffentlicht. — のᴀƴᴅʀϵᴀʍϵʀ (@Tom_Fox81) February 26, 2020

Wie „Schwiegertochter gesucht“ in seiner neuen Form von den Zuschauern aufgenommen werden wird? Wir sind gespannt. (cs)