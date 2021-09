„Schwiegertochter gesucht“: Daniel kommt bei IHM direkt zur Sache – „Kondome hab' ich mitgenommen“

Bei „Schwiegertochter gesucht“ ging es heiß her.

Huch, das geht aber schnell. Normalerweise lernen sich die Teilnehmer der RTL-Kuppelshow „Schwiegertochter gesucht“ ja immer erst ganz entspannt kennen. Weniger entspannt scheint jedoch Kandidat Daniel aus der Nähe von Düsseldorf zu sein. Der 36-jährige Logistik-Arbeiter hat sich um das Herz von Westfale Nico beworben. Und er scheint nicht nur an dessen Herz interessiert zu sein.

So hat sich der „Schwiegertochter gesucht“-Kandidat gleich das Notwendigste in den Koffer gepackt. In dem Fall: Verhüterli.

„Schwiegertochter gesucht“: Nico ist auf der Suche nach dem Mann fürs Leben

„Ich hoffe, dass Nico sich freut und denkt: 'Wow, was für ein geiler Typ'. Und Kondome habe ich mitgenommen, man weiß ja nie“, strahlt der 36-Jährige bis über beide Ohren. Ob Nico da auch so offen ist?

„Voll in Ordnung“, findet er den Bewerber um sein Herz. Und nach dem ersten Sektchen scheint der Bann auch gebrochen. „Der erste Blick war auf jeden Fall freudig, er war superfreundlich, hat auch freudig geguckt. Also ich habe mich auf jeden Fall wohlgefühlt“, schwärmt Daniel.

„Schwiegertochter gesucht“: Ob die Kondome noch gebraucht werden?

Und Nico? Dem fiel vor allem auf, dass Daniel gar nicht mal so entspannt war. „Bei der Begrüßung habe ich direkt gemerkt, der ist mega mega nervös. Als er das Sektglas gehalten hat, habe ich gedacht, gleich schwappt der Sekt da raus.“ Na, da kann man ja gespannt sein, ob Daniel seine Nervosität noch ab- und dafür die Kondome anlegen kann.

