„Schwiegertochter gesucht“: Mutter gibt fragwürdigen Rat – Kandidatin entrüstet

In traumhafter Kulisse sucht Junggeselle Maik nach der großen Liebe. Doch Mike ist nicht alleine. Gleich zwei resolute Damen stehen ihm zur Seite: Seine Mama und „Schwiegertochter gesucht“-Ikone Vera Int-Veen.

Während sich die „Schwiegertochter gesucht“-Moderatorin aber in der aktuellen Folge der RTL-Kuppelshow in Niederbayern herumtreibt, um den 48-jährigen Christian an die Frau zu bringen, versucht Maiks Mama Brigitte ihren Sohn entweder an die kurzhaarige Mandy oder die rothaarige Verena zu vermitteln.

„Schwiegertochter gesucht“: Mutter Brigitte gibt anrüchigen Rat

Und das mit – naja, nennen wir es fragwürdigen – Mitteln. So bat Verena die Schwiegermutter in spe um Rat, wie denn am besten an ihren Sohn heranzukommen sei. Und Brigitte? Die riet, direkt aufs Ganze zu gehen.

Das ist „Schwiegertochter gesucht“:

„Schwiegertochter gesucht“ wird seit 2007 bei RTL ausgestrahlt

Die Show wird von Moderatorin Vera Int-Veen moderiert

Die Erstausstrahlung war am 15. April 2007

2021 läuft die 14. Staffel

„Mehr Körperkontakt zeigen. Gib ihm doch mal einen Stoß oder kKlaps ihm eine auf den Po. Irgendwas, dass er merkt, dass du auch noch da bist“, so die Mama. Ahja. Da sind wir ja mal gespannt, ob ungefragtes Betatschen des Hinterteils zu Erfolg bei dem Insulaner führt?

„Schwiegertochter gesucht“: Kandidatin Verena lehnt ab

„Schwigertochter gesucht“-Kandidat Maik und Verena. Foto: TVNOW

Wir werden es nie erfahren. Denn Verena will so weit dann doch nicht gehen. Ein wenig entrüstet erklärt sie: „Das, was mir die Mama geraten hat, werde ich nicht umsetzen. Ich denk, ein Mann muss die Frau erobern und nicht die Frau den Mann.“ Ob der Plan aufgeht? Das erfährst du am Dienstagabend um 20.15 Uhr bei RTL oder bereits vorab bei TV Now.

