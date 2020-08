„Schwiegertochter gesucht“ (RTL): Dennis redet bei Date über Sex – plötzlich platzt DAS aus Kandidatin heraus

Huiuiui, verklemmt ist definitiv was anderes...

„Schwiegertochter gesucht“-Kandidat Dennis (33) hat die Qual der Wahl, er darf sich zwischen Romina (29) und Charlene (25), geht mit beiden erstmal klettern (oder besser: nur mit Romina, weil sich Charlene nicht traut), und hat dann am Abend ein romantisches „Schwiegertochter gesucht“-Date zu dritt in einem schicken Fischrestaurant in Wuppertal.

„Schwiegertochter gesucht“: Dennis redet bei Date zu dritt über Sex

DIE Chance für Dennis, mal die beiden Mädels über die wirklich wichtigen Informationen auszufragen: Es geht natürlich um Sex! Blöd für das Trio nur, dass sie glauben, keine Kamera sei anwesend. Natürlich ist eine versteckte Kamera angebracht worden, in einem anderen Raum sehen und hören Dennis' Mutter Carmen und Moderatorin Vera alles mit.

Dennis und Mama Carmen. Foto: TVNOW

Beim Hauptgang (es hat frischen Hummer gegeben) ist Dennis dann bei seinen beiden Angebetenen in die Offensive gegangen, hat offen gefragt: „Wie wichtig ist in einer Beziehung für euch Sex?“ Charlene und Romina gucken sich erstmal verlegen an. Dann ergreift Charlene das Wort: „Also ich mag auch gern Küssen und Kuscheln. Das finde ich eigentlich genauso schön. Und ich finde, in der Sache muss auch der Mann das Zepter in der Hand haben. Ich mag es ganz gern, wenn der Mann bestimmt.“

----------------------------------------

Das ist „Schwiegertochter gesucht“:

„Schwiegertochter gesucht“ ist eine Dating-Soap, die seit 2007 bei RTL ausgestrahlt wird

Moderatorin ist Vera Int-Veen

Die Show wird dienstags um 20.15 Uhr bei RTL gezeigt

Vorab sind die neuen Folgen 2020 schon bei TV NOW zu sehen

----------------------------------------

Charlene ist Thema sichtlich zu privat – Romina plaudert weiter

Romina nippt schon am Sektglas, kann sich kaum halten, sagt direkt: „Da bin ich geteilter Meinung. Ich bin auch schon dominant.“ Da wird Dennis neugierig, fragt nach: „Also bist du jemand, der dann auch auf den Partner zugeht und sagt: 'Jetzt habe ich Bock!'“ Rominas Antwort: „Gemacht habe ich das dann auch schon mal auch, ja. Ich wecke meinen Partner damit dann aber auch, wenn die Gelegenheit dazu da ist morgens. Dann stehen die wenigstens auf danach.“

----------------------------------------

Mehr zu „Schwiegertochter gesucht“:

++ „Schwiegertochter gesucht“: Meik sieht Francine im Bikini – dann wird's schmutzig ++

++ Schwiegertochter gesucht: Fans gehen auf die Barrikaden – „Das neue Format ist Sch****“ ++

++ „Schwiegertochter gesucht“ (RTL): Kandidatin trifft auf Mutter – dann eskaliert es „Lass' mich in Ruhe!“ ++

----------------------------------------

Charlene scheint sich derweil zu fragen, ob das hier der richtige Rahmen für dieses Thema ist. Dennis macht aber ungeachtet dessen einfach weiter: „Sex ist meiner Meinung nach schon sehr wichtig in einer Beziehung. Ich bin da schon jemand, der gerne mit seiner Partnerin Sex hat.“ Als das Dessert an den Tisch gebracht worden ist, haben sich die Gemüter erstmal beruhigt.

Rominas Wunschort für Sex? „In der Umkleidekabine!“

Doch kaum sind die Kellner wieder aus dem Raum, geht der Sex-Talk weiter. Und den Wiederbeginn macht natürlich – die aufgeschlossene Romina! „Ich habe auch nichts gegen Spielzeuge. Bei meinem letzten Partner war es so, da hatte ich schon Probleme, weil es so langweilig war. Und dann habe ich aus dem Internet irgendwelche Sex-Spielzeuge gekauft und ihm gesagt: 'Komm, wir machen das jetzt einfach mal.'“

----------------------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Attila Hildmann: Irre Drohung an Box-Champion – „Ramm dir mein Küchenmesser...“ ++

++ Urlaub 2020 trotz Corona: Neuigkeiten zu Türkei-Reisewarnung – Bundesregierung entscheidet ... ++

----------------------------------------

Kurze Pause. Und sie wieder: „Ich hatte schon mal im Meer Sex.“ Dennis staunt: „Am Meer?“ Romina korrigiert: „IM Meer! Oder auch an der Kirche – eine Sünde!“ Da hakt Dennis dann nochmal nach: „Hast du was, wo du noch nie hattest, wo du aber gehabt hättest?“ Dann platzt es aus Romina heraus: „In der Umkleidekabine! Aber das würde bei mir einfach nicht funktionieren, weil ich zu laut bin.“

So so, liebe Romina. Ob sie mit DIESER Information Pluspunkte bei Dennis gesammelt hat? DAS wird sich in der nächsten Folge entscheiden.

„Schwiegertochter gesucht“ läuft jeden Dienstag um 20.15 Uhr auf RTL und auf TVNow. (mg)