„Schwiegertochter gesucht" (RTL): Kultstar Ingo und seine Annika mit trauriger Nachricht

Dieser Tod scheint auch „Schwiegertochter gesucht“-Kultstar und Fitnessfreak Ingo und seiner Annika sehr nahe gegangen zu sein.

Erst vor wenigen Tagen erschütterte die Nachricht vom Tod von „Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Mario Hammer Familie, Freunde und Fans. Jetzt haben sich auch Kultstar Ingo und seine Annika zu Wort gemeldet und mit emotionalen Worten von Mario Hammer Abschied genommen. Und die „Schwiegertochter gesucht"-Fans trauern mit dem Paar.

„Schwiegertochter gesucht": Ingo und Annika finden emotionale Worte

Es ist schon mehr als zehn Jahre her, das Mario Hammer bei „Schwiegertochter gesucht" nach seiner Traumfrau suchte. Bei der Frauensuche blieb er seinerzeit erfolglos. Doch hat er dafür die Herzen seiner Fans im Sturm erobert.

Nun ist er verstorben. Vera Int-Veen hat ihm bereits mit emotionalen Worten gedacht. „Ich bin sprachlos und unfassbar traurig", teilte sie mit. „Viele schöne Momente verbinde ich mit Mario!"

Vera Int-Veen trauert um „Schwiegertochter gesucht“-Kandidat Mario Hammer. Foto: imago/CHROMORANGE

Ingo und seine Annika denken in dieser schweren Zeit vor allem an die Familie von Mario Hammer. Sie wünschen ihr „viel Kraft in der schweren Zeit". Und auch die Fans der beiden haben rührende Abschiedsworte unter dem neuesten Post von Ingo und Annika dagelassen.

So emotional nehmen die Fans Abschied

So trauern die Fans um Mario Hammer:

„Einfach nur traurig. Mario war so ein lieber und herzensguter Mensch. Ruhe in Frieden"

„Der war so sympathisch"

„Mein herzliches Beileid"

Todesumstände unbekannt

Warum Mario Hammer verstarb, dazu hat sich RTL nicht geäußert. Auch Ingo und Annika wissen nichts über die näheren Umstände.