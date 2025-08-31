„Schwiegertochter gesucht“-Star wieder vergeben – erstes Foto aufgetaucht

Nach einer turbulenten Trennung wagt Ingo Peters einen Neuanfang. Der Realitystar, bekannt aus „Schwiegertochter gesucht“, sorgt erneut für Schlagzeilen. Diesmal jedoch aus einem erfreulichen Grund. Nachdem seine letzte Beziehung zerbrach, ist der 34-Jährige wieder verliebt. Auf Instagram präsentiert er nun erstmals die Frau an seiner Seite.

Mit diesem Schritt macht Peters öffentlich, was er bisher für sich behielt: sein privates Glück. Viele Fans erinnern sich noch an die schwierige Zeit nach seinem letzten Beziehungs-Aus. Nun will der frühere „Schwiegertochter gesucht“-Kandidat zeigen, dass er wieder positiv nach vorn blickt. Das erste gemeinsame Pärchenfoto spricht dabei für sich.

„Schwiegertochter gesucht“-Star teilt inniges Foto

Das Bild zeigt ihn und seine Freundin Steffi, eng aneinandergeschmiegt und lachend in die Kamera. Ingo schreibt: „Ich mache mir jetzt mit meiner Freundin Steffi einen schönen Abend.“ Dazu setzt er Herzchenemojis, hinterlegt das Foto mit Musik und erklärt: „Nach dem großen Sieg von heute muss gefeiert werden.“

Mit diesem Sieg meint Peters offenbar einen Erfolg vor Gericht gegen seine vorherige Partnerin Annika. Der Schritt in die Öffentlichkeit folgt auf eine schwierige Phase. Im Mai endete nach sechs Jahren die Beziehung mit Annika. Kurz danach präsentierte sie bereits einen neuen Partner: Daniel. Auf Instagram zeigten sich die beiden verliebt.

„Schwiegertochter gesucht“-Star bestätigte es bereits vor wenigen Wochen

Für Gesprächsstoff sorgte zusätzlich ein Foto, auf dem Ex-Freundin Annika und ihr neuer Partner Daniel identische Ringe trugen. Unter dem Bild schrieb sie: „Nach 15 Jahren haben wir wieder zueinandergefunden und dieses Mal für immer. Ich liebe dich.“ Viele Fans deuteten das als Hinweis auf eine mögliche Verlobung.

Vor knapp zwei Wochen bestätigte Ingo dann, ebenfalls wieder in festen Händen zu sein. Damals verschwieg er den Namen seiner neuen Partnerin noch. Auch Bilder veröffentlichte er nicht. Nun aber dürfen seine mehr als 31.000 Follower sehen, mit wem er glücklich ist. Damit rückt er nach „Schwiegertochter gesucht“ erneut in den Fokus.

Ingo Peters zeigt deutlich, dass er sein Glück nicht länger verstecken möchte. Der einstige „Schwiegertochter gesucht“-Teilnehmer lässt die Vergangenheit hinter sich. Mit Steffi beginnt für ihn ein neues Kapitel, das er nicht nur lebt, sondern auch offen mit der Öffentlichkeit teilt.

