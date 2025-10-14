MDR setzt „Schlagerhitparade“ ab – Christin Stark reagiert traurig auf das Aus

Schlagerstar Christin muss jetzt stark sein! Der MDR zieht den Stecker bei der beliebten „Schlagerhitparade“. Ab 2026 ist endgültig Schluss. Das bestätigte der Sender gegenüber Schlager.de.

Seit 2018 gehörte die Show, moderiert von Christin Stark (35), fest ins Programm des MDR. Millionen Fans schalteten regelmäßig ein, um die größten Hits und ihre Stars zu feiern. Jetzt herrscht allerdings bittere Gewissheit. Die Kultsendung hat keine Zukunft mehr.

Ab 2026 ist Schluss – MDR beendet beliebte Musikshow

In einer Mitteilung begründet der Sender das Aus gegenüber Schlager.de so: „Wie alle modernen Medienhäuser entwickelt auch der MDR sein publizistisches Angebotsportfolio kontinuierlich im Sinne des Publikums weiter. Denn die Interessen und Bedürfnisse in der Mediennutzung verändern sich rasant, bekanntermaßen steigt die Nutzung digitaler Formate stetig. Darauf hat sich natürlich auch der MDR mit seinen Produktionen eingestellt.“

Auch Moderatorin Christin Stark (34) trifft die Entscheidung hart. Sie hatte die Show 2023 übernommen und damit Bernhard Brink abgelöst, der seit 2018 durch die „Schlager des Monats“ geführt hatte. Christin meldet sich selbst zu Wort: „Der MDR hat mir vor knapp drei Jahren auch als Moderatorin eine Chance gegeben, das ist nicht selbstverständlich. Für dieses Vertrauen möchte ich mich herzlich bedanken.“

Die Sängerin blickt trotz allem mit Dankbarkeit zurück: „Ich habe jede Minute unserer gemeinsamen Zusammenarbeit für die ‚Schlager des Monats‘ bzw. der ‚Schlagerhitparade‘ geliebt. Es war eine wunderbare Erfahrung für mich. Natürlich bin ich traurig, dass der MDR dieses ‚Schlager- Kapitel‘ schließt. Ich schaue aber auf eine unglaublich schöne und erfolgreiche Zeit im MDR mit fantastischen Quoten zurück.“

Der Sender betont, dass die Entscheidung nicht leichtgefallen sei. „Wir können verstehen, dass es einige Zuschauerinnen und Zuschauer traurig macht, wenn liebgewonnene Formate nicht mehr fortgeführt werden.“

