Schlagerchampions (ARD): Stefan Mross mit Tränen in den Augen – als Anna Carina DAS verrät

Es war das Highlight der Adventsshow mit Florian Silbereisen vor zwei Jahren - der Heiratsantrag von Stefan Mross an Freundin Anna-Carina.

Inzwischen sind die beiden bald ein Jahr verheiratet. Und am Samstagabend revanchierte sich Anna-Carina in der ARD-Show „Schlagerchampions“ auf besondere Art und Weise.

„Schlagerchampions“: Stefan Mross mit Tränen in den Augen

„Ich habe eine Überraschung. Du warst ja in den letzten Monaten ganz fleißig mit mir im Studio, hast an meinem neuen Album mitgearbeitet. Du unterstützt mich in jeder Sekunde“, sagt Anna-Carina gleich zu Beginn der ARD-Show „Schlagerchampions“ ihrem ahnungslosen Ehemann.

Stefan Mross habe für sie erstmals in 30 Jahren ein Lied selbst geschrieben. „Dieses Lied kennst du noch in einer schnellen Version“, erklärt Anna-Carina. Doch sie habe eine besondere Version mitgebracht, erklärt sie.

Musikalische Überraschung am Klavier

Dann performt Anna-Carina Mross am Klavier die musikalische Überraschung für ihren sichtlich angetanen Stefan. Man sieht: Stefan Mross hat ein Tränchen in den Augen.

„Das Leben wartet nicht auf uns“, heißt das Lied, dass Stefan Mross für sie einst auf einer Autofahrt geschrieben hat.

Das ist Stefan Mross:

Stefan Mross wurde am 26. November 1975 in Traunstein geboren

Im Jahr 1994 und 1995 nahm der Musiker für Deutschland beim Grand Prix der Volksmusik teil – dort belegte er zweimal den zweiten Platz

Seit 2005 moderiert er seine eigene ARD-Show „Immer wieder sonntags“ live aus dem Europa-Park Rust

Von 2006 bis 2012 war Mross mit Sängerin Stefanie Hertel verheiratet – die Zwei haben eine gemeinsame Tochter

Seit April 2017 ist er mit der ehemaligen DSDS-Kandidatin Anna-Carina Woitschak liiert

Stefan Mross machte Anna-Carina am 30. November 2019 einen Heiratsantrag in der Liveshow „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“

Die Hochzeit fand am 6. Juni 2020 ebenfalls live im Fernsehen statt

Florian Silbereisen ist begeistert. Foto: ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

Der „Immer wieder Sonntags“-Moderator ist sichtlich gerührt. Zum Dank gibt's einen dicken Kuss.

Und auch Florian Silbereisen ist begeistert: „Ich hab selbst Tränen in den Augen.“ (ms)