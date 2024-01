„Schlagerchampions 2024“: Florian Silbereisen mit Hammer Quote – aber nach der Show hagelt es Kritik

Was für eine Sendung, was für eine Stimmung! Am Samstag (13. Januar 2024) ging in Berlin mit den „Schlagerchampions“ eine der großen Life-Musikshows in der ARD über die Bühne. Wenn Florian Silbereisen ruft, kommen sie alle.

Es war einfach ein unglaubliches Staraufgebot, das der Entertainer mit im Gepäck hatte. Die „Crème de la Crème“ des deutschen Schlagers gab sich die Ehre. Nicht umsonst trägt die Show den Titel „Die Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“.

„Schlagerchampions 2024“: Zuschauer bringen die Halle zum Beben

Fans hatten teilweise vor dem Velodrom im Berlin bei bitterkalten Temperatur campiert, um live dabei zu sein und sich die besten Plätze dicht am Bühnenrand zu sichern. 10.000 Gäste passen in die Halle, und die sorgen bei Liedern von Stars wie Maite Kelly, Kerstin Ott und Ben Zucker für Mega-Stimmung.

Besonders viel Applaus gibt es für die Hit-Medleys von Helene Fischer und Andrea Berg. Doch nicht nur in der Halle, auch am Bildschirm kommen die „Schlagerchampions“ mit Florian Silbereisen super an, wie die Einschaltquoten zeigen. Aber es gibt auch Kritik von Schlagerfans aus ganz Deutschland, wie Kommentare in Florian Silbereisen Instagram-Profil belegen.

Kritik von Fans: „Florian, du musst dir mal was überlegen“

Besonders eine Thema kursiert im Netz bei Freunden deutschsprachiger Musik: Gibt es keine neuen Gesichter in der Branche? Ein Fan schreibt: „Die Sendung ist schon gut. Aber wirklich immer dieselben Künstler? Warum da nicht mehr Abwechslung? Mittlerweile weiß man ja schon vor der Veröffentlichung wer dabei sein wird.“

Ein anderer Kommentar lautet: „Also Florian du musst dir mal was überlegen. Immer die gleichen Gäste egal um welche Sendung es geht. Immer gleich. Ich brauche gar nicht nachschauen. Wir haben gestern schon Witze gemacht das du an einem Tag fünf Shows aufzeichnest und die dann über das Jahr gesendet werden. Brauchen Santiano, Maite, Ross sowie der immer anwesende Ben Zucker nur einmal anreisen.“

An dem Gedanken ist etwas dran. Als einziger „Jung-Star“ trat Let’s Dance-Gewinnerin Anna Ermakowa auf und präsentierte ihre allererste Single „Behind Blue Eyes“. Allerdings vergessen manche Fans auch, das „Die Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ eben keine Nachwuchsveranstaltung für junge Talente darstellt.