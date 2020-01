Schlagerchampions 2020 mit Florian Silbereisen – dann steht ausgerechnet SIE auf der Bühne

Florian Silbereisen am Samstag bei den Schlagerchampions in der ARD.

Er kann kaum glauben, was er sieht, ist den Tränen nahe. Sie strahlt voller Vorfreude: An die Szenen vom Schlagerboom 2019 in der Dortmunder Westfalenhalle erinnern sich die Fans von Helene Fischer und Florian Silbereisen sicher gerne zurück. Bei den Schlagerchampions wünschten sich viele Fans ihr Idol zurück auf die Bühne.

Am Samstagabend stand Florian Silbereisen für die „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ in Berlin auf der Bühne. Viele Fans fragten sich vorher: Wird auch Helene Fischer dabei sein?

Schlagerchampions 2020: Helene Fischer als Überraschungsgast?

Die Antwort lautet: nein. Helene Fischer stand nicht auf der Gästeliste der ARD und tauchte auch nichts als Überraschungsgast auf. Stars wie Andrea Berg, Roland Kaiser, Maite Kelly, Barbara Schöneberger und Howard Carpendale dagegen schon.

+++ Florian Silbereisen: Knallharte Ansage – „Wir werden ...“ +++

Doch auch andere Überraschungen und Gäste hielt die Show für die Zuschauer bereit.

Helene Fischer stand nicht auf der Gästeliste bei den "Schlagerchampions". Foto: imago images / Future Image

Wir halten dich in unserem Live-Ticker über „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ auf dem Laufenden:

Samstag, 11. Januar 2020:

23.41 Uhr: Und dann schwenkt das Bild raus und die Tagesthemen beginnen ... die Schlagerchampions sind nun definitiv vorbei. Gute Nacht!

23.37 Uhr: „Es gibt gleich noch eine weitere Zugabe von ....na, und?! Und? Andrea Berg“, sagt Florian Silbereisen und verabschiedet sich vom Publikum. Das war's dann wohl, die „Schlagerchampions“ ohne Helene Fischer.

23.33 Uhr: Die Fans werden ungeduldig.

Langsam könnten Beatrice Egli und Helene Fischer auftauchen.



Sonst muss ich die Abschaffung der Rundfunkgebühr fordern. #schlagerchampions — Philipp Graefe (@PhilippGraefe) January 11, 2020

23.20 Uhr: Live-Schalte zu Caren Miosga: „Bitte ein bisschen schneller singen!“, fordert die Nachrichtenmoderatorin schmunzelnd. Die Tagesthemen sollen pünktlich in ein paar Minuten starten. Also verkündet Florian Silbereisen noch schnell die letzten Gewinner. Andrea Berg bekommt auch noch ihren Auttritt - der weißrussische Fußballer und Andrea Berg-Fan Aljaksandr Hleb überreicht ihr Platin fürs beste Album.

23.12 Uhr: Schlagerfans können aufatmen. Die nächste Florian Silbereisen-Show steht schon in den Startlöchern. Am 14. März wird er in Halle an der Saale die „Schlagerlovestory 2020 - Die total verliebte Frühlingsshow“ moderieren.

23.04 Uhr: Dramaturgisch in Schwarz-Weiß: Maite Kelly mit Roland Kaiser - Barbara Schönebergers Lieblingslied. Ist das etwa der Höhepunkt der Show, der krönende Abschluss?

23.02 Uhr: Ahhh, gleich ist die Sendung vorbei, jetzt war auch schon Mary Roos da. Wo ist Helene Fischer?

22.42 Uhr: Barbara Schöneberger gesteht: Sie liebt das Roland Kaiser-Duett mit Maite Kelly. Aber eigentlich seien alle Lieder sehr schön. Welch Harmonie auf der Bühne!

22.33 Uhr: Roland Kaiser - der Sänger des Jahres: Ist das eine Überraschung?

22.29 Uhr: Wir fragen uns nur: Was soll diese rote Schleppe am schwarzen Hosenanzug von Marianne Rosenberg? Auch bei Twitter wird spekuliert: Geht die Sängerin unter die Toreros?

22.25 Uhr: „Wir lassen jetzt die Katze aus dem Sack: Wir machen ein Duett-Album“, verkünden Florian Silbereisen und Thomas Anders nach ihrem gemeinsamen Auftritt. Da sind wir jetzt aber geplättet.

22.17 Uhr: Tja, was macht Matthias Reim jetzt mit dem Tattoo?

22.02 Uhr: 25 Jahre! Die Kelly Family feiert ihr Jubiläum mitten auf der Bühne mit Konfetti-Schnipseln und bunten Scheinwerfern.

Gänsehaut-Moment auf der Bühne: Florian Silbereisen singt mit der Kelly Family „An Angel. Foto: ARD Screenshot

21.59 Uhr: Doch das war es immer noch nicht. Er legt noch einen nach ... im Duett mit Kerstin Ott. Doch upps, was war das? Habt ihr das auch gehört?

Ich zappe gerade in die #ARD und sehe Kerstin Ott neben "Howie" stehen. Da sagt Ott auf die Frage von Florian #Silbereisen: "Howard Carpendale ist ein Idio...l" - bin ich der einzige, der da kurz zusammengezuckt ist? 😱😅 #schlagerchampions pic.twitter.com/fmUow7zbfP — Bastian Atzger (@Bastian_Atzger) January 11, 2020

21.49 Uhr: Oh...das Lied von Howard Carpendale war ja noch gar nicht vorbei. Jetzt aber!

21.40 Uhr: Und dann steht Daniela Katzenberger mitten auf der Bühne. Beantwortet die Fan-Fragen gemeinsam mit ihrem Mann Lucas. Die schönste Erinnerung an Costa? Da gab es viele, zum Beispiel die Geburt von Töchterchen Sophia, erzählen sie.

Daniela Katzenberger mit Ehemann Lucas Cordalis auf der Bühne bei den „Schlagerchampions“. Foto: ARD Screenshot

21.33 Uhr: Jetzt schauen wir schon über eine Stunde. Ob Helene Fischer sich wohl noch blicken lässt?

21.30 Uhr: Jetzt will Lucas Cordalis in die Fußstapfen seines Vaters Costa Cordalis (†75) treten. Er singt seinen wohl größten Hit „Anita“.

21.24 Uhr: Und wieder italienisches Flair: Andrea Bocelli singt eine Abwandlung von „Ode to Joy“

21.17 Uhr: Und jetzt hat Marina Marx ihren „Überraschungsauftritt“ mit ihrem Song „One Night Stand“. Auch die Choreo wirkt so gar nicht geübt. Schüttelt sie einfach so aus dem Ärmel.

21.08 Uhr: Vorhang auf für die beiden Verlobten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack. Sie singt schon passend ganz in Weiß. Hier liest du nochmal alles zum Heiratsantrag beim Adventsfest der 100.000 Lichter >>>

21.02 Uhr: Und da ist sie: die funkelnde Maite Kelly im Selfmade-Dress!

20.57 Uhr: Doch vorher wird erstmal ein bisschen gejodelt.

20.52 Uhr: Dann geht Florian Silbereisen ins Publikum und spricht „rein zufällig“ eine blonde junge Frau an. Marina Marx reagiert total sprachlos, dass sie bei der Show dabei ist und nun auf den Bildschirmen zu sehen ist. Als Flori sie fragt, ob sie singen will, reagiert sie panisch, zittert, fast sich ans Herz. Bejaht aber und ist überglücklich.

Florian Silbereisen spricht eine junge Frau im Publikum an. Foto: ARD Screenshot

20.41 Uhr: Als bestes Duo siegen „Die Amigos“. Sie dürfen natürlich auch ein Liedchen schmettern.

20.39 Uhr: Jetzt singt Giovanni Zarellas ehemaliger Bro'Sis Kollege Ross Anthony ein Lied auf seinen Papa

20.34 Uhr: Was ein Playback! Wahnsinn! Ob DJ Ötzi schon als Kind Astronaut werden wollte. Weil ja immer Sterne in seinen Songs vorkommen...hihihi

Sich einmal so nutzlos fühlen wie sie Kapelle beim Auftritt von DJ Ötzi.#Schlagerchampions — Ingo Beratermann (@Alex_mir_doch) January 11, 2020

20.31 Uhr: Dieses Lied mögen auch Heavy Metal-Fans, preist Silbereisen Dj Ötzi mit „Der hellste Stern“ an. Sind wir uns nicht so wirklich sicher.

20.29 Uhr: Übrigens, ein Macho ist er nicht, verrät der Sänger. Weil er eine brasilianische Frau zuhause hat.

20.25 Uhr: Giovanni Zarrella ist es: Wie? Er war doch schon mit Bro'Sis gefühlt vor 20 Jahren berühmt...achso Schlager, da singt er auch schon ein Wolfgang Petry-Cover .. auf Italienisch..

20.25 Uhr: „Sie ahnen sicher schon, wer Newcomer des Jahres ist?“, fragt Flori überzeugt. Nein eigentlich nicht...

20.23 Uhr: Die Fans sind jedenfalls begeistert

20.21 Uhr: Und da ist Florian Silbereisen ... auf dem Moped mit Flammen... warum wissen wir auch nicht?!

20.20 Uhr: Jetzt aber!!!

20.19 Uhr: Wir sind überrascht. Die Tagesschau überzieht etwas...

20.11 Uhr: Noch ein paar Minuten ...

20.03 Uhr: Noch die Tagesschau mit Jan Hofer schauen und dann kommen auch schon die „Schlagerchampions“.

19.40 Uhr: Das letzte Video vor der Show wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten. Flori ist ganz „aufgeregt und nervös“, hofft aber auf ein Millionenpublikum vor dem Fernseher. Ob er darauf wetten kann, wenn parallel etwas später das Dschungelcamp startet? Mal sehen ...

19.15 Uhr: Nur noch eine Stunde, dann geht es LOOOHOOOS!

18.40 Uhr: Roland Kaiser postet auch schon vorab ein Backstage-Bild aus Berlin - und kündigt TV-Premieren an. „Ich hoffe Ihr seid bei den Texten der aktuellen Super Deluxe Edition von meinem Album „Alles oder Dich“ textsicher?“ Ähem. Aber ansonsten bleibt ja immer noch das klassische auf 1 und 3 Mitklatschen ...

17.36 Uhr: Und auch Andrea Berg gewährt ihren Fans schon ein wenig Einblick in ihr Bühnen-Outift. Bunte Glitzer-Heels wird sie tragen. Und sonst? Überraschung!

16.38 Uhr: Aber nicht nur die Kelly Family oder Stars wie Barbara Schöneberger sind bei der Show dabei. Auch Sängerin Kerstin Ott („Die immer lacht“) gibt sich die Ehre. Zuletzt war die Sängerin in der Silvesternacht als Ersthelferin bei einem Unfall auf der A23 zufällig dabei. Was sie dort Übles erlebte, liest du hier >>>

Werden Florian Silbereisen und Helene Fischer wieder gemeinsam auf der Bühne stehen? Foto: imago images / Joachim Sielski

15.51 Uhr: Nicht nur Flori scheint sich schon am Nachmittag seelisch auf die Sendung vorzubereiten. Richtig aktiv ist auch Maite Kelly geworden. Die 40-jährige Sängerin hat ein Foto bei Instagram gepostet, das sie zur geschäftig zeigt. Mit einem Turban auf dem Kopf und einer Klebetube in der Hand bastelt sie unzählige Nieten auf ihr Outfit und verrät nur so viel:

„Liebe Fans, für die „Schlagerchampions“ 2020 wollen wir die Bühne zum Leuchten bringen. Ich selbst habe da mal was vorbereitet... Ich freue mich auf den Abend!!! “

Doch nicht nur sie steht auf der Gästeliste. Ihre gesamte Family hat sich angekündigt. Derzeit ist die Kelly Family auf großer 25-jährigen Jubiläumstour mit dem Titel des Erfolgalbum „Over the Hump“ unterwegs. Ein Zwischenstopp in der Schlagershow in Berlin ist dennoch drin.

15.08 Uhr: Es sind noch knappe fünf Stunden bis zur Show. Doch Florian Silbereisen will seine Fans schon auf den Abend einstimmen. Ein 31-Sekunden-Clip soll da als kleiner Appetizer dienen:

--------------------

Mehr Themen:

+++ „Traumschiff“ (ZDF): Silbereisen empört – und will 20-Jährigen festnehmen... +++

+++ Helene Fischer: Süßes Geheimnis ausgeplaudert – sie und Florian Silbereisen sind ... +++

+++ Traumschiff: Roman Weidenfeller – ausgerechnet mit IHR schaute er seinen großen Auftritt +++

--------------------

Große Vorbereitungen für die „Schlager-Champions“

14.53 Uhr: Unterstützung kann der Schlagerstar für seine große Liveshow am Samstag sicher gebrauchen. Auf Facebook rührte der 38-Jährige auch schon im Vorfeld eifrig die Werbetrommel für das Großevent: „Freut Euch auf unsere erste Eurovisionsshow im neuen Jahr und leitet mit mir gemeinsam das neue Schlagerjahrzehnt ein.“

-------------

Das ist Florian Silbereisen

1981 im bayerischen Landkreis Passau geboren

Seit 2004 moderiert Silbereisen als Nachfolger von Carmen Nebel die Feste der Volksmusik im Ersten

2015 gründete er das Schlager-Trio Klubbb3

2019 war er das erste Mal als Kapitän in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ zu sehen

------------

Die Vorbereitungen seien auch schon in vollem Gange, wie Florian Silbereisen weiter schreibt: „Die Vorbereitungen für die Schlagerchampions – Das große Fest der Besten laufen hier in Berlin rund um die Uhr - im Tonstudio arbeiten wir heute Nacht noch an den letzten Aufnahmen!“

Dazu gab es gleich noch ein Beweisfoto aus dem Tonstudio. Ein richtiges Arbeitstier, der Flori…

Hier gibt’s noch mal alle Infos zum rührenden Überraschungsauftritt von Helene Fischer >>> (jhe, js)