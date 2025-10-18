Emotionales Geständnis vor „Schlagerbooom“: No Angels-Star durchlebt „dunkle Zeit“

Am 18. Oktober ist es wieder so weit! Gastgeber Florian Silbereisen feiert mit dem „Schlagerbooom“ das große Comeback. In der Dortmunder Westfalenhalle begrüßt er neben Tausenden Zuschauern zahlreiche Stargäste. Die ARD überträgt das Musikspektakel zur Primetime live.

Schlagerstars wie Andrea Berg, Roland Kaiser und Melissa Naschenweng werden das Publikum zum Beben bringen. Doch auch Musiker anderer Genres, wie Unheilig, Wincent Weiss und die Band No Angels, sorgen mit ihren aktuellen Hits und Klassikern für emotionale Gänsehautmomente.

No Angels-Sängerin Lucy Diakovska meldet sich am Tag des „Schlagerbooom“ emotional bei ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Sie lässt tief in ihr Innerstes blicken und zeigt, wie wichtig ihr die Musik in dieser Lebensphase ist.

Vor „Schlagerbooom“: Lucy Diakovska trauert um ihren Vater

Die Bulgarin postet ein Foto der No Angels vor einem festlich geschmückten Tannenbaum. Alle vier strahlen. Die Musik und ihre Band sind es, die sie durch eine schwierige Phase begleiten und ihr aktuell Kraft geben.

Lucy schreibt über familiäre Trauerfälle und teilt sehr persönliche Erinnerungen: „Es ist so verrückt, damals 2002, als mein Bruder gestorben ist, war die Musik mein Zufluchtsort. Besonders die No Angels haben mich damals durch diese unendlich schwere Zeit getragen. Ihre Songs waren wie ein sicherer Ort, in dem ich kurz durchatmen und alles um mich herum vergessen konnte.“

Die Musik gibt ihr Halt, Kraft und Zuversicht

Auch aktuell durchlebt die Sängerin eine schwierige Phase. Vor Kurzem verstarb ihr geliebter Vater. Erneut findet Lucy Halt in der Musik: „Und jetzt, genau in einem Moment, der wieder so schwer ist, weil mein Papa verstorben ist, mit neuer Musik zurückzukommen, fühlt sich fast wie ein Zeichen an.“

Worte, die direkt unter die Haut gehen und zeigen, wie sehr ihr die Musik und die No Angels am Herzen liegen. Lucy erklärt weiter, dass auch die neuen No Angels-Hits und das kommende Weihnachtsalbum „It’s Christmas“ (erscheint am 21. November) sie durch „diese dunkle Zeit begleiten“ und Licht bringen sollen. Am Samstagabend (18. Oktober) wird sie mit den No Angels beim „Schlagerbooom“ ihr ganzes Herzblut in ihre Performance stecken. Fest steht: Ihr Vater dürfte sicherlich stolz auf sie sein…