Florian Silbereisen packt beim „Schlagerbooom“ aus: Maite Kelly ist ihm voraus!

Am Samstagabend (18. Oktober) ist es endlich so weit: Die größte Schlager-Live-Show Europas, der „Schlagerbooom“, ist zurück! Gastgeber Florian Silbereisen lädt in die Dortmunder Westfalenhalle ein. Ein Musikspektakel erwartet die ARD-Zuschauer und tausenden Eventbesucher.

Neben Schlagergrößen wie Andrea Berg, Roland Kaiser und Maite Kelly sorgen auch Künstler anderer Genres wie Wincent Weiss, die No Angels, Unheilig oder Santiano für musikalische Abwechslung. Gleich zu Beginn überzeugt Florian Silbereisen mit einem kraftvollen Intro und einer unerwarteten Gesangseinlage des Drafi Deutscher-Klassikers „Marmor, Stein und Eisen bricht“.

Danach heizt Schlagerstar Vincent Gross das Publikum mit seinem aktuellen Hit „Rum“ ordentlich ein. Doch nachdem Maite Kelly ihren neuen Song „Der Morgen danach“ präsentiert hat, spricht Florian Silbereisen plötzlich über seine eigene Karriere.

„Schlagerbooom“: Maite Kelly präsentiert ihren neuen Hit

Im schillernden silbernen Glitzerkleid betritt Maite Kelly die Bühne und performt unter tosendem Jubel und Gesangschören ihren neuen Song „Der Morgen danach“. Das Besondere? Der energiegelandene Schlagersong entstand mal so eben in einer TV-Pause der Sängerin.

Eine Tatsache, die Florian Silbereisen extrem bewundert. Sie ist ihm in einer Sache voraus. Nach ihrem Auftritt begrüßt er Maite Kelly auf der „Schlagerbooom“-Bühne. „Herzlich Willkommen, Maite. So schön, dich wiederzusehen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen: Könnte ich in der TV-Pause solche Hits schreiben, würde ich wahrscheinlich öfter eine einlegen“, zeigt er sich fasziniert.

Es ist noch eine weitere Überraschung geplant

Doch Maite Kelly hat nicht nur an einem eigenen Song gearbeitet. „Ich war auf Open-Air-Tour. Ich habe sehr viel an euch gedacht. Natürlich arbeite ich jetzt schon an einem neuen Album. Ich wollte einfach nicht mehr warten. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier meine Premiere feiern darf“, sagt die Sängerin mit einem strahlenden Lächeln.

Für den weiteren Abend haben Florian Silbereisen, Maite Kelly und ihr Team noch eine ganz besondere Überraschung geplant. Worum es sich handelt, lassen die beiden Schlagerstars offen. Fest steht: Auf die Musikfans scheint etwas Großes beim „Schlagerbooom“ zuzukommen.