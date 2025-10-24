Spitze gegen den „Schlagerbooom“: „Ein Scheißdreck dagegen, was hier los ist“

Der „Schlagerbooom“ von Florian Silbereisen ist neben der „Giovanni Zarrella Show“ und der „Helene Fischer Show“ DAS Schlager-Highlight im deutschen Fernsehen. Hier tritt auf, was im deutschsprachigen Schlager Rang und Namen hat.

Von Roland Kaiser, über Andrea Berg, Michelle, Maite Kelly … klar, dass die Stars die Bühne von Moderator Florian Silbereisen gerne nutzen, um ihren Fans ihre neuesten Songs, Alben oder Tourneen vorzustellen.

Die „Schlagerpiloten“ auf Schlagerkreuzfahrt

Und so kam es, dass auch Vincent Gross hier singen wollte. Problem jedoch, nun musste sein Slot auf der „Costa-Schlager-Seereise“ nachbesetzt werden. Und das wurde er, wie „Schlager.de“ berichtet, durch die „Schlagerpiloten“.

Dementsprechend wurden Stefan Peters und Kevin Marx schnell mal zu den „Schlager-Kapitänen“ und heizten der Menge auf dem Kreuzfahrtschiff ordentlich ein. Nicht aber ohne einen kleinen Seitenhieb gegen Floris ARD-Show.

„Wir haben gerade ‚Schlagerbooom‘ beim Fertigmachen geguckt. Da ist das ja ein Scheißdreck dagegen, was hier los ist“, scherzten die Sänger laut „Schlager.de“. Was sonst noch bei ihrem Auftritt los war, und welche Stars im Publikum mitfeierten, kannst du hier nachlesen.