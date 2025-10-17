„Schlagerboom“ mit Florian Silbereisen – Gästeliste bietet mehr als nur Schlager

Am Samstagabend (18. Oktober) steht ein großes Highlight für alle Schlagerfans an! Der „Schlagerbooom“ ist zurück. Selbstverständlich wird wie gewohnt Florian Silbereisen als Gastgeber durch einen vielversprechenden Musikabend führen.

Der Eventort ist die Dortmunder Westfalenhalle. Tausende Zuschauer werden erwartet. Doch auch die ARD überträgt das Musikspektakel zur Primetime live.

Beim Blick auf die Gästeliste wird sofort erkennbar: Große Schlagerstars werden für emotionale Momente sorgen und das Publikum zum Beben bringen.

„Schlagerbooom“-Motto: „Alles funkelt! Alles glitzert!“

Der „Schlagerbooom“ garantiert eine große Abwechslung an Unterhaltung. Der ORF enthüllte nun zahlreiche Acts. So sind die Schlagerstars Andrea Berg, Roland Kaiser, Maite Kelly, DJ Ötzi, Andy Borg, Thomas Anders, Howard Carpendale, Kerstin Ott, Melissa Naschenweng, Semino Rossi, Ben Zucker, Alina und Anna-Maria Zimmermann dabei.

Es ist auch für Musikfans anderer Genres etwas dabei! Popsänger Wincent Weiss, die Band No Angels, Unheilig, Santiano, Conchita Wurst, Mickie Krause, Pietro Basile sowie Jimmy Kelly & The Streetorchestra sind unter anderem ebenfalls beim „Schlagerbooom“ vertreten. Für den einen oder anderen flotten Spruch und reichlich Lachmomente sorgt Comedienne Cindy aus Marzahn.

Doch es wird noch mehr Stargäste geben, die Florian Silbereisen beim „Schlagerbooom“ begrüßen wird. Ihre Namen sollen noch folgen. Im letzten Jahr erwies sich das Musikevent als echter Quotengarant. So verfolgten vor rund einem Jahr insgesamt 3,88 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 18,3 Prozent entspricht. Es bleibt spannend, ob der „Schlagerbooom“ auch in diesem Jahr so viele Menschen vor die TV-Bildschirme lockt.