„Schlagerbooom“-Zuschauer platzt der Kragen – „Schrecklich“

Am Samstagabend, dem 18. Oktober, kehrt der „Schlagerbooom“ endlich zurück – und wie gewohnt führt Florian Silbereisen als Gastgeber durch das große Musikspektakel in der Dortmunder Westfalenhalle. Die ARD und das ORF übertragen zudem live.

Auf der Bühne verspricht er eine Mischung aus großen Emotionen, abwechslungsreichen Hits und strahlender Starpower. Neben Schlagerikonen wie Andrea Berg, Roland Kaiser und Michelle treten auch Pop- und Bandacts wie Wincent Weiss und die No Angels auf.

Doch wie kommt das große Musikspektakel eigentlich bei den ARD-Zuschauern an?

Was bewegt die „Schlagerbooom“-Zuschauer?

Sofort wird deutlich: Der „Schlagerbooom“ sorgt für eine große Resonanz. Zahlreiche Menschen lassen auf „X“ ihren Meinungen und Emotionen freien Lauf. Die Fanreaktionen könnten unterschiedlicher kaum sein.

Während einige „Schlagerbooom“-Zuschauer ihre Meinung zu den Auftritten der Stars teilen, richten andere ihre Aufmerksamkeit auf besondere Showeffekte oder kleine Details. Es sind sowohl begeisterte Fanreaktionen, als auch negative Kommentare erkennbar.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen User-Kommentare:

„Dass die in der Halle echt die Liedtexte einblenden. Also wirklich.“

„Tut mir ja leid für Florian Silbereisen. Aber bei Giovanni Zarrella im ZDF ist mehr Action bei der Musik.“

„Heinz Rudolf Kunze ist toll und der Song (Anm. d. Red. Dein ist mein ganzes Herz) sowieso. Aber warum die Louisan?“

„Es ist so schrecklich. Haben wir schon Silvester? Ich frage für eine Freundin.“

„Schrecklich.“

„Jetzt müsste Andrea Kiewel auf die Bühne springen.“

„Absoluter Schlagerboom mit absoluten Superhits in absoluter Superstimmung. Absolut toll.“

„Ben Zucker, du bist jetzt der Beste.“

„Schlagerboom ist deutsche Kultur.“

Es bleibt spannend, ob es Florian Silbereisen und den abwechslungsreichen Showacts gelingt, die frustrierten ARD-Zuschauer umstimmen. Ein wenig Zeit bleibt jedenfalls noch…