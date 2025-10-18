„Schlagerbooom“: Als Andrea Berg Fanfragen erhält, winkt sie plötzlich ab!

Lange müssen die Schlagerfans warten, bis Schlagerikone Andrea Berg die „Schlagerbooom“-Showbühne in der Dortmunder Westfalenhalle am 18. Oktober betritt.

Doch das Warten lohnt sich! In einem funkelnden roten Top und einer engen Hose bringt die Sängerin die Musikfans mit ihrem aktuellen Hit „Nächstes Mal sag ich dann Nein“ zum Toben und lautem Mitsingen.

Was jedoch keiner ahnen konnte: Bei der anschließenden Fragerunde mit Florian Silbereisen gibt es mitten auf der Bühne plötzlich ein Problem.

„Schlagerbooom“: Andrea Berg zeigt sich authentisch

Kurz nach ihrem Auftritt eilt Florian Silbereisen begeistert zu ihr auf die Bühne. „Sie hat Ja gesagt zum Schlagerbooom! Ich freue mich! Herzlich Willkommen Andrea, wir freuen uns sehr“, ruft er freudestrahlend.

Nach ein paar Fragen zu ihrer bevorstehenden großen Tour, auf die sie schon voller Vorfreude blickt, hat der Moderator noch eine kleine Überraschung vorbereitet. „Vielleicht kannst du noch ein, zwei Fragen der Zuschauer beantworten. Wir haben so viele bekommen. Hier möchte jemand wissen: ‚Andrea,‘“ beginnt Florian Silbereisen.

Doch plötzlich grätscht ihm Andrea Berg lachend dazwischen: „Das ist aber keine Frage. Das ist ein Sehtest.“ Florian Silbereisen reagiert völlig perplex. „Ich kann das nicht lesen“, fügt die Sängerin hinzu.

Alle verlieren die Beherrschung

Eine Szene, die das Publikum, den Moderator und Andrea Berg selbst köstlich amüsiert. Florian Silbereisen muss sich beim Lesen der Frage sichtlich zusammenreißen. Immer wieder überkommen ihn Lachanfälle.

Doch dann schafft er es! Auf die Frage, wie sie ihre Zeit nach einem Konzert verbringt, antwortet Andrea Berg völlig authentisch: „Nach einem Auftritt gibt es ein kühles Bierchen, Fanfotos mit den Fans, gemeinsam das Leben feiern – und dann treffe ich mich mit meinem Mann Uli.“

Es sind Aussagen und Momente, die beweisen, dass Andrea Berg trotz ihrer glorreichen Karriere sehr bodenständig geblieben ist. Zudem dürften diese Rituale die Sängerin auf ihrem Erfolgsweg getragen haben.