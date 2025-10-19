Ticket-Drama um „Schlagerboom“ 2026 – Fans sind außer sich: „Absolute Verarsche“

Am Samstagabend (18. Oktober) war es so weit und eines DER Schlager-Events des Jahres ging vonstatten. Der „Schlagerboom“ stand auch in diesem Jahr unter dem Motto „Alles funkelt! Alles glitzert!“ und begeisterte Zuschauer vor Ort und vor den Fernsehbildschirmen.

Florian Silbereisen führte gekonnt durch den Abend und bezauberte mit seiner charmanten Art. Noch während der Show sollte der Ticketverkauf für die Veranstaltung im kommenden Jahr beginnen. Doch den wütenden Kommentaren einiger Facebook-Nutzer zufolge gab es unterschiedliche Auffassungen beim Timing.

„Schlagerboom“ live in Dortmund

Der „Schlagerboom“ ist ein Musikfest der Superlative. Am Abend standen etwa Stars wie Andrea Berg, Thomas Anders, Mickie Krause, Melissa Naschenweng, Maite Kelly und Roland Kaiser auf der Bühne der Westfalenhalle in Dortmund. Und noch ein besonderes Highlight sollte den Abend unvergesslich machen. Florian Silbereisen betätigte live den Ticket-Buzzer, wodurch der Vorverkauf für die Show im kommenden Jahr starten sollte.

+++ „Schlagerbooom“-Zuschauer platzt der Kragen – „Schrecklich“ +++

Doch Zuschauer vor Ort und Fans vor den Fernsehbildschirmen zeigen sich verärgert. Unter einem Facebook-Beitrag des Entertainers finden sich reihenweise aufgebrachte Kommentare wieder. Scheinbar startete der Vorverkauf bereits vor der Betätigung des Buzzers. Nachdem Silbereisen ihn drückte, waren demnach die meisten Tickets ausverkauft. Treue Fans gingen also leer aus.

Fans machen ihrem Ärger Luft

Besonders groß ist die Enttäuschung über den irreführenden Start des Vorverkaufs bei den „Schlagerboom“-Fans, die keine Tickets ergattern konnten. Unter dem Facebook-Beitrag finden sich neben Lobpreisungen über die Sendung auch wütende Kommentare wieder. Einige Fans schreiben:

„Absolute Verarsche. Sorry, geht gar nicht. Du kannst dich nicht dahin stellen und auf den Knopf hauen und so tun, als ob die Karten ab dem Moment freigegeben werden. In Wirklichkeit waren die Karten schon viel früher im Umlauf.“

„Das war gelogen von Florian. Er erzählt wir starten offiziell den Kartenvorverkauf in der Live-Show und dabei konnte man schon vorher Karten kaufen…“

„Einfach nur LACHHAFT! Die Tickets gab es schon kurz nach 20 Uhr! Warum werden die Zuschauer so ver….“

„Bin live vor Ort und konnte schon um 20.05 Uhr die Karten kaufen.“

Ein Fan scheint jedoch Bescheid zu wissen und klärt auf: „Wenn in der Show gebuzzert wird, hat das Symbolcharakter… Jeder wahre Fan/Interessent dieser Showreihe weiß, dass die Tickets seitens des Anbieters Eventim IMMER früher rausgehen.“

Die diesjährige Show begeisterte die Zuschauer auf ganzer Linie, also kein Wunder, dass der Andrang beim Ticket-Start direkt groß war. Für den „Schlagerboom“ 2026 haben die Fans jedenfalls schon zahlreich zugeschlagen – viele Plätze sind bereits vergeben.