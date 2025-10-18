„Schlagerboom“: Florian Silbereisen teilt verheißungsvolles Foto

Am Samstag (18. Oktober) ist es endlich so weit und Fans des Schlagers dürfen sich auf eine Show der Superlative freuen. Denn an diesem Abend führt Florian Silbereisen durch den großen „Schlagerboom“, der von der ARD übertragen wird.

Doch bereits einen Tag vor Ausstrahlungsbeginn teilt der Entertainer ein verheißungsvolles Foto auf seinem Instagram-Profil.

„Schlagerboom“ steht in den Startlöchern

In der Westfalenhalle in Dortmund steht der „Schlagerboom“ wieder unter dem Motto „Alles funkelt! Alles glitzert!“. Dieses Motto ist Programm und Florian Silbereisen begrüßt auch in diesem Jahr hochkarätige Gäste auf der Bühne. Fans dürfen sich unter anderem auf Auftritte von Andrea Berg, Roland Kaiser, Maite Kelly, Andy Borg, Thomas Anders, Semino Rossi, Melissa Naschenweng und Mickie Krause freuen.

Auf seinem Instagram-Profil teasert Silbereisen die große Show bereits am Abend zuvor an. Der Entertainer teilt einen Schnappschuss, der ihn gemeinsam mit Musik-Ikone Roland Kaiser im großen Fernsehstudio zeigt. Entspannt lächeln die Superstars in die Handykamera. Kaiser trägt bereits einen Anzug, Silbereisen ist hingegen noch in einem lässigen T-Shirt unterwegs.

+++ „Schlagerboom“ mit Florian Silbereisen – Gästeliste bietet mehr als nur Schlager +++

Der „Schlagerboom“-Moderator kommentiert die Aufnahme mit den Worten: „In 24 Stunden ist es endlich soweit! In 24 Stunden heißt es: ALLES FUNKELT! ALLES GLITZERT! Der Kaiser und ich sind für den ‚SCHLAGERBOOOM 2025‘ bereit! Morgen, Samstag, um 20:15 Uhr LIVE im Ersten und im ORF!“ Und es gibt noch ein Highlight zu verkünden: Denn bereits am Abend der Show startet der Vorverkauf für die Veranstaltung im kommenden Jahr.

Die Fans des Entertainers sind ganz außer sich. In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags finden sich reihenweise begeisterte Kommentare wieder. Die Follower des Musikers schreiben:

„Ich kann es kaum noch erwarten, den ‚Schlagerboom‘ und vor allem dich morgen endlich wieder im TV zu sehen!“

„Freuen uns schon sehr auf morgen und darauf, wieder mit dir und allen anderen feiern zu können.“

„Lieber Flori. Meine Cousine und ich sind live dabei. Große Vorfreude!“

„Ich freue mich schon so wahnsinnig auf morgen! Bin live vorm Fernseher dabei, das wird eine mega Party!“

„Du bist der Mann für die Bühne, du lässt sie mit deinen Gästen beben. Weiter so!“

Auf die Unterstützung seiner Fans kann sich Florian Silbereisen immer verlassen.

Auch in diesem Jahr wird der „Schlagerboom“ garantiert zu einem unvergesslichen Ereignis werden.