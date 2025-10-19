Nach dem „Schlagerboom“: Florian Silbereisen hat einen Grund zum Feiern

Am Samstagabend (18. Oktober) war es soweit. Unter dem Motto „Alles funkelt! Alles glitzert“ begeisterte der diesjährige „Schlagerboom“ Jung und Alt. In der Westfalenhalle in Dortmund versammelten sich die ganz großen Sterne der Schlagerbranche und brachten beeindruckende Performances auf die Bühne.

Am Tag nach dem Showspektakel hat Florian Silbereisen jetzt einen Grund zur Freude.

„Schlagerboom“ überzeugt auf ganzer Linie

Maite Kelly, Roland Kaiser, Mickie Krause, Melissa Naschenweng und Thomas Anders sind nur einige der hochkarätigen Gäste, die beim „Schlagerboom“ auf der Bühne standen. Auch in diesem Jahr führte Florian Silbereisen durch die spektakuläre Show, bei der Musikfans voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Und der Einsatz des Entertainers hat sich gelohnt, wie am Tag nach der Sendung deutlich wird.

Denn das Medienmagazin „DWDL“ verkündet, dass die Schlagershow beim jungen Publikum Spitzenreiter des Abends war. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen brilliert die Sendung mit einem Marktwert von 12,7 Prozent, 454.000 Menschen schauten gebannt vor den Fernsehbildschirmen zu. Damit wiederholte das Format sogar seinen Bestwert aus dem Jahr 2023.

+++ Ticket-Drama um „Schlagerboom“ 2026 – Fans sind außer sich: „Absolute Verarsche“ +++

Und auch beim Gesamtpublikum konnte der „Schlagerboom“ punkten. Der Marktanteil von 19,9 Prozent kann sich durchaus sehen lassen. 3.92 Millionen Menschen genossen einen Abend voller Musik und guter Laune. Den Tagessieg beim Gesamtpublikum muss die ARD jedoch dem ZDF überlassen. Denn mit einem Marktanteil von 24,4 Prozent liegt hier die Krimiserie „Stralsund“ mit der Folge „Ablaufdatum“ auf Platz eins.

Diese Neuigkeiten werden sicherlich auch Florian Silbereisen zum Strahlen bringen. Der „Schlagerboom“ begeistert jedes Jahr aufs Neue Millionen von Zuschauern. Warum es jedoch schon während der Show zu einem Chaos beim Ticketverkauf für 2026 kam, kannst du hier nachlesen.