„Schlagerboom“: Plötzlich fängt Beatrice Egli auf der Bühne an zu schreien – „Oh mein Gott“

Für wahre Schlagerfans ist dieser Abend eines der Highlights des Jahres. Denn am Samstag (19. Oktober) findet der große „Schlagerboom 2024“ in der Westfalenhalle in Dortmund statt. Schlagerlegende Florian Silbereisen präsentiert den Showabend, der unter dem Motto „Alles funkelt! Alles glitzert!“ steht und begeistert stolze 20.000 Zuschauer vor Ort und ein Millionenpublikum vor den Fernsehern.

Nach einem atemberaubenden Intro mit einer Gesangseinlage von Florian Silbereisen gibt DJ Ötzi als erster Künstler des Abends seinen Hit „Gigolo“ zum Besten. Im Anschluss dürfen sich Schlagerfans über eine Performance von Schlager-Küken Vincent Gross freuen. Doch damit nicht genug!

Als Beatrice Egli die Bühne betrifft, passiert etwas, mit dem an diesem Abend wohl niemand gerechnet hat.

„Schlagerboom“: DAMIT hätte Beatrice Egli niemals gerechnet

Auf DIESEN Auftritt haben die Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen bereits seit Wochen gewartet. In einem glamourösen schwarzen Kleid mit goldenem Schmuck betritt Schlagerstar Beatrice Egli die Bühne und gibt ihren Hit „Immer immer wieder tun“ zum Besten. Für viele Fans der Sängerin ist dieser Auftritt bereits DER Moment des Abends. Doch als Florian Silbereisen nach dem Auftritt die Bühne betritt, folgt eine große Überraschung für den „DSDS„-Star.

Zunächst macht Beatrice Egli ihren Kollegen Florian Silbereisen etwas verlegen, denn dieser beichtet: „Ich würde es immer immer wieder tun, mir dir!“ Die Sängerin antwortet daraufhin: „Ich auch, mit dir!“ Silbereisen stellt schnell klar: „Ich meine natürlich dich einladen“, um jegliche Zweideutigkeit aus dem Weg zu schaffen. Doch was dann folgt, ist unfassbar. Denn der „Schlagerboom“-Gastgeber hat eine große Überraschung für die Musikerin im Gepäck, mit der Egli niemals gerechnet hätte.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Florian Silbereisen erklärt: „Du wirst dich, glaube ich, sehr freuen. Denn das Team deiner Plattenfirma hat uns mitgeteilt, dass dein aktuelles Album ‚Balance‘ sich inzwischen so oft verkauft hat, dass wir dir heute hier Gold verleihen dürfen! Herzlichen Glückwunsch!“ Mit dieser Verkündung hätte Beatrice Egli niemals gerechnet, die Sängerin weiß gar nicht wohin mit ihren Emotionen und fängt kurzerhand an, laut auf der Bühne zu kreischen.

Mit der goldenen Schallplatte in den Händen und sichtlich gerührt sagt die „Schlagerboom“-Sängerin: „Oh mein Gott! Florian, du weißt, vor zwei Jahren habe ich einen Neuanfang gewagt und bin wirklich volles Risiko gegangen. Ich habe wirklich sehr viel riskiert und es ist total schön, dass dieser Neuanfang in Gold gemündet ist. Und das Gold schenkt ihr mir. Dafür sage ich Dankeschön!“ Mit Tränen in den Augen stimmt Beatrice Egli dann gemeinsam mit dem Publikum in der Halle ihren ersten Hit „Mein Herz“ an.

Der Auftritt von Beatrice Egli wird sicherlich nicht das einzige Highlight des „Schlagerbooms“ gewesen sein. Florian Silbereisen beweist einmal mehr, dass er die aufregendsten Live-Shows der Schlagerwelt auf die Beine stellt.