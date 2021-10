„Schlagerboom“ (ARD): Matthias Reim lässt Bombe platzen - jetzt ist es raus

Florian Silbereisen präsentiert in der ARD den „Schlagerboom“.

Am Freitag wurde schon munter gefeiert. Und am Samstagabend geht es gleich weiter. Der „Schlagerboom“ der ARD ist wieder in Dortmund. Und natürlich darf da auch Schlager-Superstar Florian Silbereisen nicht fehlen.

Und wenn Florian Silbereisen samt „Schlagerboom“ in der Ruhrmetropole ist, dürfen auch wir nicht fehlen. Alle Infos, Anekdoten und Highlights des „Schlagerboom“ 2021 findest du in unserem Blog.

23.15 Uhr: Romantischer Paukenschlag kurz vor Schluss. Matthias Reim lässt die Bombe platzen. Seine Freundin Christin Stark ist schwanger. Und es wird fast noch besser. Die beiden haben bereits am 14. April 2020 geheiratet

22.16 Uhr: Was ist denn da los? Eigentlich wollte Florian Silbereisen mit Otto Waalkes ein paar Worte wechseln. Doch man hörte den Blödelbarden nicht. „man hört dich nicht“, klagte Silbereisen. Kurze Zeit später sollte es dann aber doch noch funktionieren.

21.47 Uhr: Eigentlich erwartet man Hape Kerkeling ja mehr auf der großen Leinwand. Beim Schlagerboom singt der Komiker jedoch. Immerhin gibt’s bunte Kostüme

21.06 Uhr: In der ARD hat man aus Fehlern gelernt. Rutschte Thomas Anders beim vergangenen Schlagerboom noch auf dem Konfetti aus, lässt man jetzt lieber Luftballons regnen

20.45 Uhr: Malle beim Schlagerboom. Mickie Krause und Jürgen Drews singen ein Hitmedley und die Halle fordert eine Zugabe

20.15 Uhr: Und es geht los! Der Schlagerboom geht los

20.00 Uhr: Und jetzt kommt auch Florian Silbereisen zur Begrüßung. Die Halle rastet aus „Es fühlt sich einfach nur traumhaft an“, schwärmt Flori. „Ich zitter am ganzen Körper“, so Silbereisen weiter. Das wird der Wahnsinn.

19.45 Uhr: In 30 Minuten geht’s los. In der Westfalenhalle wird das Publikum noch eingeheizt. Das können die Fans im TV nicht sehen. Eine halbe Stunde vor Showstart steht plötzlich Dj Ötzi auf der Bühne und übt mit den Fans in der Halle seinen neuen Tanzschritt.

17.55 Uhr: Zwei Stunden vor Schlagerboom-Start bilden sich lange Schlangen vor der Westfalenhalle. Alles ruhig und die Leute halten sich an die Corona-Regeln

13:55 Uhr: Freuen dürfen wir uns dagegen auf ein neues Duett von Thomas Anders und Florian Silbereisen. „Wir tun es nochmal“ wird heute Abend Premiere feiern.

11:11 Uhr: Viele Fans hatten es gehofft, doch ein Schlager-Superstar wird heute Abend wohl nicht bei Florian Silbereisen auf der Bühne stehen. Es handelt sich um Schlagerkönigin Andrea Berg.

Die 55-Jährige teilte am Samstagmittag ein Bild, dass sie an der See zeigt. Dazu schreibt Andrea Berg: „Ein Tag am Meer - ziemlich windig.“ Naja, die Pause sei ihr gegönnt.

11:00 Uhr: So langsam steigt das Schlager-Fieber. Wir sind dir natürlich noch schuldig, wer heute Abend mit dabei ist.

Unter anderem am Start sind: Andreas Gabalier, Hape Kerkeling, Roland Kaiser, Bonnie Tyler, DJ Ötzi, Howard Carpendale, Jürgen Drews, Otto Waalkes und Mickie Krause.

6:45 Uhr: Am Freitag gab es bereits die Generalprobe in der Dortmunder Westfalenhalle. Und auch Instagram merkte man Florian Silbereisen die Vorfreude sichtlich an. Schon Tage vorher postete der 40-Jährige, der normalerweise nicht unbedingt der Fleißigste bei Social Media ist, reihenweise Fotos.

Dabei tauchte auch ein Bild auf, das kurz vor der Show am Freitagabend aufgenommen worden sein muss. Es zeigt Silbereisen mit einer echten Legende.

„Schlagerboom“: Florian Silbereisen trifft eine Legende

Generationen sind mit seiner Musik, mit seinen Witzen, mit seinen Filmen aufgewachsen. Richtig: Die Rede ist von Kult-Ostfriese Otto Waalkes.

Mit Gitarre und Akkordeon bewaffnet stehen die beiden Stars in einer Kabine. Fertig gemacht für die Show sind sie wohl noch nicht. So stehen bei Silbereisen die Haare zu allen Seiten ab und auch Otto Waalkes hat noch seinen gemütlichen Pulli an. Spaß hat das Duo aber sichtlich.

„Otto Waalkes und ich haben schon vor dem SCHLAGERBOOOM 2021 einen Riesenspaß“, schreibt Silbereisen zu dem Bild. Das glauben wir sofort.

