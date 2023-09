Schlager-Sensation auf der Wiesn: Plötzlich taucht ER auf

Das Oktoberfest 2023 war erst wenige Stunden alt, da kam es bereits zu einer echten Schlager-Sensation! Besucher auf der Wiesn mussten zweimal hinschauen. Plötzlich tauchte ein waschechter Star auf.

Da kamen die Wiesn-Besucher im Schottenhamel-Zelt aus dem Staunen nicht mehr heraus: Kurz nach dem geglückten Anstich durch Oberbürgermeister Dieter Reiter bekamen sie mächtig etwas auf die Ohren – und zwar von niemand Geringerem als Schlager-Megastar Andreas Gabalier!

Mehr aus der Welt der Promis: Michael Wendler und Laura Müller stinksauer: Es geht um Baby Rome – „Das ist eine Lüge“

Schlager-Sänger Andreas Gabalier performte seine größten Hits

Der Musiker, der sonst ganze Stadien füllt, schmetterte seine Mega-Hits „Hulapalu“ und „I sing a Liad für di“. Da kannten die Zuschauer kein Halten mehr. Dabei sah alles zunächst nach einem ganz normalen Oktoberfest-Besuch als Gast bei dem 38-Jährigen aus. Wie die „tz“ berichtet, sei Gabalier von „hundert Seiten“ gefragt worden, ob er zum Anstich kommen würde.

+++„Tatort“-Star Jan Josef Liefers richtet ernste Worte an Fans – „Lasst euch nicht verarschen“+++

Um circa 12 Uhr stand er dann am Wiesn-Tisch vor dem BR-Mikrofon Rede und Antwort. Florian Silbereisen hätte ihn eingeladen „und ich habe es wirklich schon jahrelang nicht mehr hierher geschafft“, berichtete er. Gabalier verspüre „riesengroße Freude“.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Wird „Hulapalu“ wieder ein Wiesn-Hit?

Sieht Gabalier Chancen, dass sein „Hulapalu“ es erneut zum Wiesen-Kracher schafft? „Das werden wir sehen. Vielleicht wird es ein drittes Mal ‚Hulapalu‘“, wird er von der „tz“ zitiert. Sein spontaner Auftritt dürfte ihn bei den Oktoberfest-Besuchern jedenfalls nur noch sympathischer gemacht haben.

Erst kürzlich gab Andreas Gabalier ein Konzert in Würzburg. Auch wenn der Auftritt viel umjubelt war: Einige Fans fanden das Haar in der Suppe. Was war los?