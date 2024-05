Schlagerstar Christian Anders: „Wenn ich sterbe, wird meine Frau mit mir gehen“

Schlagerlegende Christian Anders steht kurz vor seinem 80. Geburtstag und sorgt mit einem erschütternden Geständnis für Aufsehen. Der Star, bekannt für Hits, Skandale und ein Leben voller Exzesse, hat sich auf Mallorca niedergelassen und plant bereits für das Lebensende – und zwar nicht allein. Im exklusiven Interview mit Schlager.de erzählt er nun von seinen schockierenden Plänen…

Schlagerstar Christian Anders plant gemeinsamen Tod mit seiner Frau

Christian Anders, der in den 70ern mit Millionen verkaufter Platten auf sich aufmerksam machte, erlebte in den 80er Jahren einen dramatischen Absturz. Von hohen Spielschulden geplagt und vor Gaunern auf der Flucht, fand er sich sogar obdachlos unter einer Brücke wieder. Doch Anders fand einen neuen Lebenssinn in der Esoterik und kehrte als veränderter Mann nach Deutschland zurück, wo er später sogar Kinderbücher schrieb.

+++ Schlagerstar Helene Fischer: Fans platzt der Kragen – „Interessiert wirklich niemanden“ +++

Seit 2007 ist Anders mit Birgit Diehn verheiratet, die nicht nur seine Frau, sondern auch seine Managerin ist. Die Hochzeit fand auf Mallorca statt, wo das Paar nun ein Haus bei Port d‘Andratx bezogen hat. Von ihrer Dachterrasse aus können sie das Meer überblicken – ein idyllischer Ruheort für die letzten Kapitel ihres gemeinsamen Lebens.

Christian Anders: „Die Kombination ist tödlich“

Doch die Vorkehrungen für das Lebensende gehen weit über das Übliche hinaus. In einem exklusiven Interview mit Schlager.de enthüllte Anders, dass er und seine Frau einen dramatischen Entschluss gefasst haben: „Wenn ich sterbe, wird meine Frau mit mir gehen. Umgekehrt auch. Das haben wir gemeinsam beschlossen.“ In ihrem Tresor lagern zwei tödliche Mittel, die sie aus einer Apotheke erworben haben. „Die Kombination ist tödlich. Und es geht schnell“, erklärt Anders.

Der „Es fährt ein Zug nach Nirgendwo“-Sänger, bekennender Buddhist, glaubt fest an die Reinkarnation: „Wir werden wiedergeboren“, so Anders, der in seinen Vorleben Zuhälter und dann Priester gewesen sein will. Warum nur ausgerechnet DIESE eine Sache dem Sänger Angst bereiten könnte, erfährst du exklusiv auf Schlager.de.