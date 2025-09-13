Trauer um Schlager-Star: Andreas Martin ist tot

Deutschland trauert um einen seiner großen Schlagerstars. Andreas Martin (†72), bekannt durch Hits wie „Deine Flügel fangen Feuer“, ist tot. Laut „Bild“-Informationen starb der Sänger am Samstagmorgen (13. September) zu Hause im Schlaf an Organversagen. An seiner Seite: Sohn Alexander (39).

Andreas Martin war der Sonnyboy des deutschen Schlagers. Mit seiner tiefen Stimme und den dunklen Haaren brachte er in den Achtzigern und Neunzigern unzählige Herzen zum Schmelzen. In der „ZDF-Hitparade“ war er Dauergast. Besonders Frauen lagen ihm zu Füßen. Doch privat trug der Sänger eine große Last. Vor acht Jahren verlor er seine Ehefrau Juliane auf tragische Weise. Sie verschwand spurlos und wurde erst Monate später tot aufgefunden. Juliane hatte sich mit Schlaftabletten das Leben genommen.

Schlager-Star Andreas Martin verstorben

Seitdem zog sich Andreas Martin zurück, stand nie wieder auf der Bühne. Der Schmerz über den Verlust ließ ihn nicht los. Sohn Alexander zu „Bild“: „Mein Vater sprach immer noch von der Mama, wie sehr er sie vermisse. Auch an seinem letzten Abend. Es war für ihn besonders schlimm, wie sie gestorben ist und dass er sie nicht retten konnte. Der Papa ist wohl an einem gebrochenen Herzen gestorben.“

Die letzten Monate seien besonders schwer gewesen, erzählt Alexander. „Zuletzt wollte er gar nicht mehr essen und trinken. Am Freitagabend hatte ich dann ein ungutes Gefühl und bin bei ihm geblieben. Über Nacht ist er dann für immer eingeschlafen – mit einem Lächeln auf dem Gesicht.“ Freunde bestätigen den Eindruck.

Manager Joseph Thomann erzählt der Boulevard-Zeitung: „Andreas hätte ein Comeback psychisch und körperlich nicht mehr geschafft. Auch seine Stimme hatte gelitten. Ich glaube, er hatte sich am Ende selbst aufgegeben. Er wollte einfach nicht mehr.“

Andreas Martin litt an Polyneuropathie, einer schweren Nervenkrankheit, und kämpfte zudem mit Depressionen. Seine letzte Ruhe soll er im Grab seiner Frau finden. Sein Sohn Alexander wird das musikalische Erbe weitertragen. Er tritt schon länger als Schlagersänger auf und wird 2026 bei der Tournee „Die große Schlager Hitparade“ dabei sein.