Schlager: Feuer-Drama bei Judith und Mel – ein Zufall rettet ihr Leben

Es ist ein Albtraum, den niemand erleben will: Das eigene Haus fängt Feuer. Neben der Gefahr für das eigene Leben, schwingt auch immer die Sorge um das mit, was nach dem Brand übrig bleibt. Es ist eine Sorge, die auch das Schlager-Duo Judith und Mel kurz nach dem Jahreswechsel umtreibt.

Es war Silvester, als plötzlich die Garage des Duos, das mit Songs wie „Komm Kuscheln“ oder „Die Zeit vergeht“ Erfolge feierte, plötzlich Feuer fängt. Nur durch einen glücklichen Zufall bekommt das Schlager-Paar das Drama überhaupt mit. So kam das Paar erst zu Silvester von einer Auftrittsreise zurück.

Feuer-Drama bei den Schlagerstars Judith und Mel

„Wären wir später wiedergekommen, das Haus wäre nur ein Häufchen Asche gewesen, das hätten wir ja gar nicht gemerkt“, berichtet Mel Jersey dem NDR. Der Sänger weiter: „Der Kurzschluss hätte ja auch ein, zwei, drei Tage vorher sein können.“ Glück im Unglück. Und doch, für einige Wochen wird das Paar nun aus ihrem Haus heraus müssen.

Drei bis vier Monate werde es mindestens dauern, bis die beiden zurück in ihr Haus in Oldenburg kehren können. Bis dahin werden Judith und Mel in einem Hotel wohnen. Doch das Paar bleibt optimistisch.

„Alles wird gut, haben wir mal gesungen. Jetzt müssen wir selber dran glauben“, scherzt Mel im NDR. Und zur Not gibt es dann ja auch noch die lieben Kollegen. So sollen beispielsweise die Wildecker Herzbuben oder Chris Andrews ihre Hilfe angeboten haben. „Das ist das, was mich wirklich aufrecht hält. Ich finde das sowas von lieb. So viele liebe Kollegen“, schwärmt Judith.

Judith und Mel stehen seit Anfang der 80er Jahre gemeinsam auf der Bühne. Bekannt wurden die beiden durch ihre Teilnahme beim Grand Prix der Volksmusik im Jahre 1990, bei dem sie mit dem Lied „Land im Norden“ den fünften Platz belegten.