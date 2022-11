Schlager-Ikone mit kontroversem Statement zur WM in Katar: „Werde es genießen“

Seit der Bekanntmachung, dass die WM 2022 in Katar stattfinden wird, herrschen weltweit große Unruhen. Millionen Menschen drohen der FIFA, das Sport-Event des Jahres zu boykottieren. Doch mindestens genauso viele können bei diesem Vorhaben nur den Kopf schütteln. Für sie steht fest: Sie wollen sich das Turnier auf keinen Fall entgehen lassen. Unter ihnen ist auch ein namhafter Schlagersänger.

Anders als die meisten Personen des öffentlichen Lebens, die sich aus politischen Gründen gegen die WM in Katar ausgesprochen haben, gibt der Schlagerstar offen zu, sich auf das TV-Event zu freuen.

Die WM in Katar: Darum steht sie in der Kritik

Die Liste der Gründe, die dafür sprechen, die WM 2022 zu boykottieren, ist lang. Der Bau der Stadien in Katar hat Tausende Todesopfer gefordert, die ganz einfach durch bessere Arbeitsbedingungen hätten verhindert werden können. Und auch die Umwelt muss massive Schäden für das Sportturnier in Kauf nehmen. Für die WM sind in Katar beispielsweise extra Hotels gebaut worden, die anschließend völlig überflüssig sein und kaum genutzt werden, wie diverse Medien berichten.

Den wohl größten Kritikpunkt stellt jedoch die Weltanschauung der katarischen Regierung dar: In dem Wüstenstaat gilt Homosexualität als verboten. Angehörige der LGBTQ-Gemeinde werden unterdrückt, diskriminiert, verhaftet und sogar mit dem Tod bestraft. Dies entspricht nicht der Weltoffenheit, für die die WM eigentlich steht.

Schlagerstar Bernhard Brink outet sich als WM-Fan

Verständlich, dass sich bei diesen Umständen viele Menschen unwohl dabei fühlen, die Fußballspiele einzuschalten und womöglich Feierlichkeiten rund um der WM beizuwohnen. „Ich bin hin- und hergerissen. Was die Menschenrechtssituation vor Ort angeht, finde ich es sehr bedenklich“, gibt Schlagersänger Eric Philippi im „Meine Schlagerwelt“-Interview zu.

Schlagersänger Bernhard Brink freut sich auf die WM 2022. Foto: IMAGO / Gartner

Sein erfahrener Schlager-Kollege Bernhard Brink sieht das schon etwas anders. Er stellt gegenüber dem Medium klar: „Ich werde meinen Plan danach ausrichten, dass ich so viele Spiele wie möglich sehen kann. Natürlich schaue ich mir das an und werde es genießen.“ Für den 70-jährigen Musiker steht die Freude am Sport also deutlich über der politischen Lage.

Das Eröffnungsspiel der WM 2022 findet am 20. November statt. Dann wird sich zeigen, wie viele Menschen wirklich standhaft bleiben.