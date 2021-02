Schlager: Mia Julia schaut aufs Meer – plötzlich ist der Bikini weg

Bei diesem Anblick wird den Fans von Schlagersängerin Mia Julia ziemlich heiß.

Die großen Schlager-Konzerte im Party-Mekka am Ballermann müssen seit einem Jahr ausfallen. Da werden sich die Fans zumindest über einen sexy Schnappschuss von der Insel freuen.

Schlagersängerin genießt Ausblick – dann zieht sie blank

Mia Julia lässt ihre Follower in Erinnerungen schwelgen und teilt ein verführerisches Oben-ohne-Bild von sich auf Mallorca. Mit den Füßen im Wasser und den Armen in der Luft genießt die 34-Jährige den traumhaften Ausblick vor ihr.

----------------------------------------

Das ist Schlagerstar Mia Julia:

Mia Julia Brückner wurde am 9. Dezember 1986 in München geboren

Früher war Mia Julia als Friseurin tätig

Im Frühjahr 2010 wurde sie das Aushängeschild der Pornofilm-Produktionsgesellschaft „Magmafilm“ und erhielt daraufhin den Künstlernamen „Mia Magma“

Seit dem Aus ihrer Porno-Karriere 2012 tritt Mia Julia mit ihrem bürgerlichen Namen als Partysängerin auf Mallorca auf

Mit Frenzy Blitz gründete sie im Juni 2020 das Pop-Duo „SchoKKverliebt“

Mit ihrem Ehemann Peter Brückner betreibt sie seit 2009 eine Kneipe am Starnberger See

----------------------------------------

Doch etwas fehlt: Mias Bikinioberteil befindet sich nicht mehr an ihrem Körper. Ihre augenscheinlich nackten Brüste sind auf dem Foto allerdings in Richtung Meer gerichtet. Für erotische Fotos hat Mia Julia schließlich ihren eigenen „OnlyFans“-Account eingerichtet.

Die sexy Kurven der Partysängerin sollten aber mit Sicherheit ausreichen, um den Fans im kühlen Deutschland einzuheizen.

Schlagerstar Mia Julia will zurück zum Bierkönig

Zu ihrer spontanen Nackt-Offensive schreibt Mia Julia: „Erst 'ne Runde ins Meer und dann in den Bierkönig... Wer würde mit mir jetzt gerne rüber fliegen?“ Die Blondine scheint ihren Arbeitsplatz auf der Baleareninsel ebenso sehr zu vermissen wie ihre Fans.

Mia Julia zeigt sich gerne freizügig. Die Schlagerfans lieben sie für ihre offene Art. Foto: imago images

Während die gebürtige Münchnerin auf das Go der Regierung warten muss, bevor sie wieder am Ballermann auftreten kann, vertreibt sie sich die Zeit mit aufreizenden Fotoshootings in den eigenen vier Wänden.

----------------------------------------

Mehr Schlager-News:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Ihre Kollegin Melanie Müller hat die Ballermann-Auszeit hingegen genutzt, um an der nächsten Realityshow teilzunehmen – und die hat es ziemlich in sich. Wieso gleich zwei Promis wegen Melanie aus der Sendung geflogen sind, liest du hier.