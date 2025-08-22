Schlagerstar singt in Essen: Jeder kann gratis zuhören

„Dieser Flug“, „Abfahrt“ oder „Auf der Liebesautobahn“ – Jörg Bausch ist ein Urgestein des deutschen Schlagers. Und dazu noch ein echtes Kind des Ruhrgebietes, wurde der Sänger doch vor 52 Jahren in der Reviermetropole Essen geboren.

Und genau dahin kehrt Bausch nun zurück. Wohl auch, um seinen treuen Fans im Ruhrgebiet etwas zurückzugeben. So wird Jörg Bausch am Samstag, dem 13. September 2025 auf dem Kennedyplatz ein Konzert geben. Gratis und unter freiem Himmel.

Jörg Bausch singt gratis in der Essener Innenstadt

„Die Kosten für Konzerte explodieren. Es ist an der Zeit, ein Zeichen zu setzen und den Menschen auch mal etwas zurückzugeben“, findet der 52-Jährige. Und wo ist es schöner, als in der eigenen Heimatstadt. Da, wo alles angefangen hat.

Das ist Jörg Bausch:

Jörg Bausch wurde am 5. März 1973 in Essen geboren

Bausch wuchs auf in Essen-Borbeck

Er begann eine Ausbildung zum Fleischer

Später arbeitete er als LKW-Fahrer und Bühnenbauer

Sein größter Hit ist „Dieser Flug“

Jörg Bausch hat über 300 Musiktitel getextet und komponiert

Die Fans dürfen sich über ein rund zweistündiges Konzert auf der Open-Air-Bühne am Kennedyplatz freuen. Mit im Gepäck hat der Sänger aus dem Ruhrpott dann alle bekannten Songs wie „Großes Kino“ oder „Am Zuckerwattenstand“.

Nach dem Konzert gibt es noch eine Autogrammstunde

Und auch nach dem Konzert ist der Abend noch lange nicht vorbei. Dann nämlich nimmt sich Jörg Bausch die Zeit, wird noch fleißig Autogramme schreiben. Wenn man lieb fragt, wird aber auch sicherlich noch ein kleines Selfie drin sein.

Los geht es am Samstag, 13. September 2025 um 20 Uhr auf dem Essener Kennedyplatz. Aus Erfahrung ist es aber sicherlich nicht schlecht, wenn du ein bisschen eher da bist. Schließlich macht so ein Konzert aus einer der ersten Reihen gesehen, noch einmal doppelt so viel Spaß.