Schlager-Star Ramon Roselly: Peinlich-Panne bei Live-Konzert – es passierte mitten auf der Bühne

Ob bei „Immer wieder sonntags“ oder im ZDF-„Fernsehgarten“, Ramon Roselly kommt mit seiner Schlagermusik beim Publikum gut an. Wie seine Kollegin Beatrice Egli, wurde auch er durch die RTL-Castingshow DSDS und seinen Sieg in dem Format bekannt und konnte bislang ganz offensichtlich an seinen Erfolg anknüpfen.

Aus der Ruhe bringen, kann ihn heute vermutlich nichts mehr. Immerhin ist er Auftritte vor großem Publikum gewohnt. Immer reibungslos lief es bei ihm aber auch nicht ab, wie Schlager-Star Ramon Roselly jetzt in einem Interview erzählte.

Schlager-Star Ramon Roselly packt aus

Obwohl er mit seiner Musik deutschlandweit gefragt ist und in diversen TV-Shows auftritt, ließ es sich Ramon Roselly nicht nehmen ein Konzert in seiner Heimat Delitzsch zu spielen. Dass das aber mit einem spontanen Outfitwechsel einhergehen würde, damit hatte der Sänger vermutlich nicht gerechnet.

Auslöser für die Aktion war seine Fan-Liebe. Roselly zeigt sich bei seinen Auftritten gerne publikumsnah und scheut sich auch nicht davor, mit seinen Fans Umarmungen auszutauschen und Fotos zu machen. Weil er einem Fan-Wunsch nachkommen wollte, sprang er bei seinem Auftritt auf eine Box, doch die erwünschte Reaktion blieb aus, denn der Fan hatte sich spontan umentschieden mit ihm ein Foto machen zu wollen, wie Roselly gegenüber „IPPEN.MEDIA“ erzählt.

Ramon Roselly muss zur Ersatzhose greifen

Bitter nur, dass er bei seiner sprunghaften Aktion nicht bedacht hatte, dass seine Hose vielleicht nicht mitmachen würde. „Ich mache mein Bein hoch und plötzlich RAAAAAATSCH. Reißt mir die Hose. Ich stehe mit dem Rücken zum Publikum und denk mir so: Neeee, oder?“, erzählt er im Interview.

Seine Befürchtung stellte sich schnell als bittere Realität raus. Die kleine Peinlich-Panne, mit zerrissener Hose mitten im Live-Auftritt auf der Bühne zu stehen, nahm der Sänger aber damals wie heute gelassen.

Er klärte sein Publikum kurzerhand über den Riss in der Buxe auf und beanstandete eine Ersatzhose. Glücklicherweise war die schnell zur Hand und das Publikum bestens unterhalten.