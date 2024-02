Die Flippers: Traurige Nachricht: „Aus den Augen, aus dem Sinn“

Ihre Schlager sind einfach unvergessen: Summer Lady, Im heißen Sand von Rhodos und Lotusblume gehören zu den großen Hits der Flippers, die auch heute noch im Radio laufen.

Die Band wurde vor allen in den 80er Jahren populär: Die drei Musiker Olaf, Bernd und Manfred fielen durch ihre farbigen Anzüge auf, waren in vielen Fernsehshows zu Gast. Seit rund zehn Jahren tritt Olaf Malolepski alias „Olaf der Flipper“ nur noch alleine auf. In einem Interview auf Schlager.de berichtet der Sänger von seinem Leben als Solokünstler.

Die Flippers: Erfolg mit Schlagern seit den 60-ern

Die Band hat eine lange Geschichte, ursprünglich startete die Gruppe als sechsköpfige Kombo unter dem Namen „Dancing Band“. Gegründet wurde sie 1964 von dem Schlagzeuger Manfred Durban aus Baden-Württemberg, ein paar Jahre später kamen Bernd Hengst und Olaf Malolepski dazu. 1969 traten sie unter den neuen Namen „Die Flippers“ auf und landeten mit „Weine nicht, kleine Eva“ einen wahren Schlager-Evergreen.

+++ Olaf der Flipper: Schock für die Fans – „Das schlechte Gewissen ist riesig“ +++

Es folgten viele Live Auftritte und sie wurden zu einer der erfolgreichsten Schlagerkombos der 70er Jahre, immer wieder in unterschiedlichen Besetzungen. Mitte der 1985 gab es eine große Veränderung: Die Flippers wechselten das Produzententeam und traten nun als Trio auf. Das gab ihrer Karriere neuen Auftrieb und führte zu ihrer ersten Goldenen Schallplatte. Zu ihren größten Erfolgen zählt der Sommerhit „Die rote Sonne von Barbados“, mit dem sie 1986 den ersten Platz in der legendären ZDF-Hitparade mit Viktor Works erringen konnten. Ihre Alben erreichten regelmäßig die deutschen Top Ten.

Olaf der Flipper – seit Jahren alleine auf der Bühne

Doch auch die schönste Zeit hat mal ein Ende. 2011 löste sich das Trio endgültig auf. Zwischen den Bandmitgliedern ist es ruhig geworden. „Aus den Augen, aus dem Sinn“, sagt Olaf Malolepski. Schlagzeuger und Gründungsmitglied Manfred Durban starb 2016 in seinem Heimatort Knittlingen.

Doch Olaf Malolepski denkt nicht ans Aufhören. Seit seinem Party-Hit „Dankeschön“ tourt der 77-Jährige als „Olaf der Flipper“ unermüdlich quer durch Deutschland und begeistert auch junge Fans. Auf Schlager.de verrät er exklusiv, wie er zu einem Band-Comeback steht.

Im SWR ist am 1. Februar 2024 um 21:00 Uhr ein Portrait über den Sänger zu sehen. „Weltklasse! Olaf der Flipper“ läuft auch in der ARD Mediathek.