Schlager-Star nach Unfall im Krankenhaus – „Überall war Blut“

Schockmoment für Eva Jacob! Die 80-jährige Entertainerin landete nach einem Haushaltsunfall im Krankenhaus. Die Sängerin der ehemaligen Schlager-Band „Jacob Sisters“ zog sich dabei eine Platzwunde zu und musste mit mehreren Prellungen in eine Klinik gebracht werden. Dort ging es für sie direkt zur Not-Operation.

Schlager-Star Eva Jacob: Unfall im eigenen Hausflur

Eva Jacob und ihre drei Schwestern Hannelore, Rosi und Johanna wurden als Jacob Sisters hierzulande bekannt. Heutzutage gibt es die Band nicht mehr. Zwei der vier Geschwister sind bereits verstorben. Eva Jacobs könnte mit ihren 80 Jahren lebendiger nicht sein. Stets gut gelaunt und einem Grinsen im Gesicht unterhält sie bis heute ihr Publikum.

Doch das Lachen dürfte ihr nach diesem Unfall wohl vergangen sein. Wie sie gegenüber „Bild“ verrät, rutschte sie in ihrem Hausflur auf dem Weg in ihre Wohnung aus. „Ich bin vier Stufen heruntergeflogen und auf den Steinboden geknallt. Ich habe eine große Platzwunde, überall war Blut“, so Eva Jacob.

„Loch im Kopf und Prellungen an der Schulter“

Die genaue Diagnose lautet wie folgt: „Ich habe ein Loch im Kopf und Prellungen an der Schulter. Die Prellungen tun sehr, sehr weh.“ Nachdem ihre Nachbarn von dem Unfall Wind bekommen hatten, riefen diese sofort einen Krankenwagen. Anschließend ging es für den Schlager-Star sofort in den OP, wie sie erzählt: „Not-OP. Alles genäht worden. Tja, so schnell kann etwas passieren.“

Doch das Ganze scheint auch etwas Gutes mit sich gebracht zu haben. Zumindest kann die 80-Jährige eine wichtige Lehre aus dem Unfall ziehen, wie sie selbst sagt: „Ich habe mich leider nicht am Geländer festgehalten, deshalb bin ich geflogen, das werde ich mir jetzt hinter die Ohren schreiben.“