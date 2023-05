Schlager: MDR-Show manipuliert! „Sehr peinlich“

Mitbestimmen, wer es bis ganz nach oben schafft, das ist es, was Schlager-Fans bei „Die Schlager des Monats“ machen können. Die Zuschauer entscheiden im Newcomer-Voting mit ihrer Stimme, wer in der nächsten Sendung den „Hit des Monats“ singen darf.

Für aufstrebende Künstlerinnen und Künstler eine große Chance, immerhin wird die Schlager-Show mit Christin Stark freitags zur Primetime im MDR ausgestrahlt. Doch jetzt gibt es bittere Nachrichten für die Zuschauer. Denn bei der Folge vom 2. Juni werden gezwungenermaßen keine Jung-Stars zum Voting bereitstehen.

Voting für Schlager-Show im MDR manipuliert

Wie dem MDR vor der Show aufgefallen ist, wurde die Abstimmung manipuliert. Zumindest wurde es versucht. Es geht um „verdächtige Stimmabgaben“, wie der Sender jetzt bekannt gab.

In einem Instagrambeitrag der Verantwortlichen von „Meine Schlagerwelt“, sie stellen auch die Plattform für das Voting, heißt es jetzt: „Leider wurde unser ‚Hit des Monats‘-Onlinevoting stark manipuliert. Um keine der Kandidatinnen zu benachteiligen, haben wir die Abstimmung vorzeitig gestoppt.“

Fans sind fassungslos

Dabei gibt es eigentlich strenge Regeln, die so etwas verhindern sollen. Nicht nur, dass ein Sicherheitscode per SMS an die Beteiligten geschickt wird, es darf pro Tag auch nur einmal abgestimmt werden. Obwohl damit ein Betrug ausgeschlossen werden soll, kam es jetzt zum unschönen Zwischenfall.

Von der verantwortlichen Redaktion heißt es: „Wir können aktuell nicht garantieren, dass alle Stimmen rechtmäßig und ehrlich abgegeben wurden.“

Die Schlager-Fans sind nach Bekanntwerden der Meldung fassungslos, wie die Kommentare unter dem Beitrag auf Instagram zeigen. „Sehr peinlich, dass der MDR es nicht hinbekommt eine ehrliche Abstimmung (zu machen)“, „Echt traurig und respektlos so ein Ranking zu manipulieren“, oder „Ich verstehe nicht, warum man nicht mit fairen Mitteln spielt. Warum muss man das maschinell manipulieren?“, sind nur einige der Nachrichten dazu.

Um etwaige Situation zukünftig zu vermeiden, werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Systemlücke ausfindig zu machen. Wie man in der Sendung weiter damit verfahren wird, ist noch unklar.