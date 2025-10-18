Kurz vorm „Schlagerbooom“ in Dortmund erreicht Besucher die Nachricht

Ein wahres Highlight für Schlagerfans steht kurz bevor! Am Samstagabend (18. Oktober) kehrt der „Schlagerbooom“ endlich zurück und verspricht wieder beste Stimmung, ein großes Staraufgebot und große Emotionen.

Gastgeber Florian Silbereisen führt wie gewohnt durch den Abend, wenn sich Tausende Musikbegeisterte in der Dortmunder Westfalenhalle einfinden. Zudem überträgt die ARD das Musikspektakel zur Primetime live.

Doch was müssen die Eventbesucher eigentlich bei der Anreise beachten? Schließlich möchte man ja pünktlich da sein, wenn unter anderem Musikstars wie Unheilig, Andrea Berg, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Mickie Krause und Wincent Weiss die Eventbühne betreten…

Mit diesen Tipps schaffst du es rechtzeitig zum „Schlagerbooom“

Für den „Schlagerbooom“ stehen etwa 8.800 Parkplätze zur Verfügung, darunter die Flächen A3, A4, A8 sowie D1. Ein Parkticket kostet 14 Euro und sollte idealerweise im Voraus gebucht werden.

So können nervenaufreibende Wartezeiten an der Einfahrt verhindert werden. Doch aufgepasst: Im Dortmunder Stadtgebiet sorgen aktuell mehrere Baustellen für Verkehrseinschränkungen. Daher sollten Eventbesucher im Vorfeld ein wenig Zeit für Staus bei der An-und Abfahrt einplanen.

Um 20.15 Uhr geht das Musikspektakel los

Ein cleverer Tipp für Autofahrer: Die Nutzung von Park+Ride-Parkplätzen rund um Dortmund ist wirklich lohnenswert und zeitsparend! Von da aus kann man bequem mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen. Wichtig für U-Bahn- und Bus-Anreisende: Vom Dortmunder Hauptbahnhof bringt die U45 Fans in rund zehn Minuten direkt zur Westfalenhalle. Alternativ stehen auch die Linien U46 sowie mehrere Busverbindungen bereit. Alle Informationen zu den Busfahrplänen sind im Internet abrufbar. Hier ist der Link.

Wer früh genug losfährt, kann den Abend entspannt beginnen und die große Musikshow voller Stars, Emotionen und Überraschungen in vollen Zügen genießen. Egal ob vor Ort in der Westfalenhalle oder entspannt zu Hause vor dem Fernseher. Der „Schlagerbooom“ verspricht auch 2025 wieder ein unvergessliches TV-Event zu werden. Wir wünschen viel Spaß beim Zuschauen!