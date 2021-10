„Schlag den Star“: Pro7 gibt Kontrahenten bekannt – dann hagelt es Hohn und Spott

In einem Monat ist es endlich wieder so weit: „Schlag den Star“ geht in die nächste Runde. Dieses Mal präsentiert ProSieben ein Duell zweier Stars, die einiges sind, aber nicht auf den Mund gefallen.

Jetzt steht fest: RTL-„Punkt 12“-Star Katja Burkard tritt gegen Kiez-Legende Olivia Jones an. Einen Monat vor Ausstrahlung schenken sich die beiden „Schlag den Star“-Konkurrentinnen nichts.

„Schlag den Star“: Olivia Jones und Katja Burkard treten gegeneinander an

„Im Dschungel wurde sie Zweite - daher weiß sie, wie sich das anfühlt“, spottet RTL-Moderatorin Katja Burkard über ihre Konkurrentin Olivia Jones. Und die höhnt zurück: „Katja, gegen mich wirst du ganz schön blass aussehen. Punkt 12 bin ich mit dir fertig!“

Das ist „Schlag den Star“:

„Schlag den Star“ ist eine Spielshow bei ProSieben, die von Raab TV und Brainpool produziert wird

Es handelt sich um einen Spin-off der ehemaligen ProSieben-Show „Schlag den Raab“

In der Show treten zwei Prominente in bis zu 15 Spielen gegeneinander an

Der Gewinner bekommt ein Preisgeld von 100.000 Euro

Seit 2014 wird das Format mit prominenten Kandidaten ausgestrahlt

Das dürfte einige Zuschauerherzen höherschlagen lassen, schließlich ist der größte Kritikpunkt an dem einst von Stefan Raab entwickelten Konzept, dass die Sendungen oftmals bis tief in die Nacht gehen.

„Schlag den Star“: Am 27. November geht's los

Bei „Schlag den Star“ geht's heiß her. Foto: ProSieben/Steffen Z Wolff

Die „Schlag den Star“-Show mit Olivia Jones und Katja Burkard beginnt am 27. November um 20.15 Uhr. Auch in dieser Show wird es wieder um 100.000 Euro Siegprämie gehen. Moderator wird traditionell Elton sein, die Kommentare übernimmt Ron Ringguth.

Dieses Duell hatte es in sich. Doch plötzlich stürmte einer auf die Bühne, den man dort eigentlich nicht sehen wollte.

Gewinner der vorherigen Ausgabe ist Silvio Heinevetter, doch auch sein Gegenspieler Alexander Zverev hat Grund zur Freude. Denn: Er datet inzwischen Moderatorin Sophia Thomalla. Was die jetzt über ihre Beziehung verraten hat, erfährst du hier.