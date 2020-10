Schlag den Star: Patrick Esume gegen Tim Wiese – Zuschauer meckern besonders über IHN

Am Samstagabend ist es wieder soweit: „Schlag den Star“ ist in der nächsten Runde. Tim Wiese tritt gegen Patrick Esume an – zwei Sportler, die ordentlich Feuer in die ProSieben-Show bringen. Und das hat „Schlag den Star“ auch bitter nötig.

Denn nach der letzten Sendung mit Verona Pooth und Janine Kunze gab es nicht so gute Kritik. Selbst Moderator Elton schien sichtlich genervt von seinen Kandidaten zu sein, weil die „Schlag den Star“ unnötig in die Länge gezogen hatten. Doch auch diesmal meckern die Fans im Netz. Es geht vor allem gegen IHN.

Schlag den Star: Neue Show – die Fans reagieren so

Und auch bei dieser Ausgabe ist die Kritik, die während der Sendung für die beiden Kandidaten im Netz zu lesen ist, alles andere als positiv.

Das ist „Schlag den Star“:

„Schlag den Star“ ist eine Spielshow bei ProSieben, die von Raab TV und Brainpool produziert wird

Es handelt sich um einen Spin-off der ehemaligen ProSieben-Show „Schlag den Raab“

In der Show treten zwei Prominente in bis zu 15 Spielen gegeneinander an

Der Gewinner bekommt ein Preisgeld von 100.000 Euro

Seit 2014 wird das Format mit prominenten Kandidaten ausgestrahlt

Ein Kampf zwischen Tim Wiese – ehemaliger Nationaltorwart und Wrestling-Sportler – und Patrick Esume – Ex-Football-Spieler und Coach – das klingt doch mehr als vielversprechend. Allerdings ist die Begeisterung, wenn es nach den Twitter-Usern geht, alles andere als riesig.

Dabei bekommt vor allem der ehemalige Werder-Profi Wiese sein Fett weg. Es scheint als hätte der Weltmeisterschaftsteilnehmer von 2010 nicht so viele Fans unter den Zuschauern.

Schlag den Star: Fans haben klare Meinung zur neuen Show

das Cappy vom Wiese so halb im Gesicht. dazu noch unrasiert und die schmierigen Haare. boah der hat doch gefühlt echt kein Bock.

Verona war letztes Mal zwar (etwas) nervig, aber auch unterhaltsamer als Patrick und Tim zusammen.

einfach unsympathisch, unmotiviert. Tim, geh einfach nach Hause... Bitte

einzige chance für wiese heute zu glänzen ist durch den schweiß auf seiner haut

Bleibt abzuwarten, ob Wiese die Fans noch durch gute Leistung auf seine Seite ziehen kann. (pg, jhe)