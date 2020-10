Schlag den Star: Neue Show mit Patrick Esume und Tim Wiese naht – doch Elton verhält sich mysteriös

Am Samstag ist es wieder soweit: „Schlag den Star“ geht in die nächste Runde. Tim Wiese tritt gegen Patrick Esume an – zwei Sportler, die ordentlich Feuer in die ProSieben-Show bringen könnten. Und das hat „Schlag den Star“ auch bitter nötig.

Denn nach der letzten Sendung mit Verona Pooth und Janine Kunze gab es nicht so gute Kritik. Selbst Moderator Elton schien sichtlich genervt von seinen Kandidaten zu sein, weil die „Schlag den Star“ unnötig in die Länge gezogen hatten.

Ist das wohl auch der Grund, weshalb Elton so kurz vor der nächsten ProSieben-Sendung jetzt SO reagiert?

Schlag den Star: Neue Show naht – doch Elton verhält sich mysteriös

Nämlich… gar nicht. ProSieben und auch die „Schlag den Star“-Kandidaten selbst rühren in der Regel die Werbetrommel für die Sendung. Nicht so Moderator Elton, der sich auf Instagram bislang ruhig verhält, was das Thema betrifft.

Elton moderiert Schlag den Star. Foto: imago images

Das ist „Schlag den Star“:

„Schlag den Star“ ist eine Spielshow bei ProSieben, die von Raab TV und Brainpool produziert wird

Es handelt sich um einen Spin-off der ehemaligen ProSieben-Show „Schlag den Raab“

In der Show treten zwei Prominente in bis zu 15 Spielen gegeneinander an

Der Gewinner bekommt ein Preisgeld von 100.000 Euro

Seit 2014 wird das Format mit prominenten Kandidaten ausgestrahlt

Zum Vergleich: Vor der letzten „Schlag den Star“-Show kündigte er den Kampf mit Verona Pooth und Janine Kunze noch fleißig an, schrieb damals auf Instagram: „Das kann ein sehr interessanter Wettkampf werden... zwei willensstarke Frauen...und ich mittendrin.“

Und jetzt also nichts dergleichen. Dabei klingt ein Kampf zwischen Tim Wiese – ehemaliger Nationaltorwart und Wrestling-Sportler – und Patrick Esume – Ex-Football-Spieler und Coach – doch mehr als vielversprechend. Zumindest, wenn es nach den Twitter-Usern geht.

Schlag den Star: Fans haben klare Meinung zur neuen Show

„Das wird Samstag die geilste Schlag den Star Folge ever“

„Oh, Patrick Esume gegen Tim Wiese bei den Schlag den Star am Wochenende auf Pro7… klingt interessant. Könnte gut werden.“

„Auf Schlag den Star mit Patrick Esume und Tim Wiese hab ich richtig Bock. Ein vielversprechendes Duell.“

Eigentlich kein Grund für Elton also, sich jetzt so zurückzuhalten. Aber wer weiß, vielleicht will er nach der letzten Drama-Show am Samstag auch erst mal gucken, in welche Richtung das Duell der Kontrahenten diesmal geht. (jhe)