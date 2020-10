„Schlag den Star“: Tim Wiese geht auf Elton los – doch dann macht ihm der Moderator eine knallharte Ansage

Am Samstagabend stand Elton erneut für „Schlag den Star“ vor der Kamera. Dieses Mal an seiner Seite: Ex-Torhüter Tim Wiese und American-Football-Experte Patrick Esume.

Nachdem sich Elton bei der vorherigen „Schlag den Star“-Ausgabe mit Verona Pooth rumschlagen musste, hoffte er darauf, dass es zwischen den zwei Herren vernünftiger ablaufe. Doch da hat er nicht mit Tim Wiese gerechnet.

„Schlag den Star“ (ProSieben) : Angespannte Stimmung bei Tim Wiese

Der ehemalige Wrestler war bei „Schlag den Star“ auf Krawall gebürstet. Eines wurde relativ schnell klar: Tim Wiese scheint kein guter Verlierer zu sein. Das ließ der 38-Jährige auch Moderator Elton spüren.

Dabei stand sich Tim Wiese hin und wieder selbst im Weg. Beim Spiel „Was passt nicht?“ platzte ihm der Kragen. Während er schon beim Probedurchlauf vergaß zu buzzern, wurde es während des Spiels ziemlich hektisch. Als Elton ihn dann noch auf einen Regelverstoß aufmerksam machte, schien es so, als würde Tim Wiese am liebsten auf den Moderator losgehen wollen.

Mit Tim Wiese legt man sich besser nicht an. Foto: imago images

--------------

Das ist „Schlag den Star“:

„Schlag den Star“ ist eine Spielshow bei ProSieben, die von Raab TV und Brainpool produziert wird

Es handelt sich um einen Spin-off der ehemaligen ProSieben-Show „Schlag den Raab“

In der Show treten zwei Prominente in bis zu 15 Spielen gegeneinander an

Der Gewinner bekommt ein Preisgeld von 100.000 Euro

Seit 2014 wird das Format mit prominenten Kandidaten ausgestrahlt

--------------

„Schlag den Star“ (ProSieben): Bei diesem Spiel rastet Tim Wiese aus

Bei dem Ratespiel kam es vor allem darauf an, Bilder zu erkennen und zuzuordnen. Doch noch bevor die Fotos auf den Bildschirmen der Kandidaten erscheinen konnten, drückte Tim Wiese den Buzzer. „Ich habe hier noch gar kein Bild gehabt!“, rief Patrick Esume verärgert.

Elton versuchte, Tim Wiese zu erklären, dass es sich hierbei um einen Regelverstoß handle: „Du darfst noch nicht drücken, wenn da noch kein Bild ist.“ Dann sprang der Ex-Fußballstar auf einmal von seinem Platz auf und wetterte gegen die Vorschriften: „Das sehe ich jetzt nicht so. Normalerweise sind die Begriffe vorgegeben.“ Doch da irrte sich der 38-Jährige. „Doch, das ist so!“, beteuerte dieser weiterhin.

Die Spielrunde musste wiederholt werden. Dieses Mal buzzerte ausgerechnet Patrick Esume zu früh, was Tim Wiese erneut zum Ausrasten brachte. Eine ganz schön hitzige Angelegenheit!

--------------

--------------

„Schlag den Star“-Moderator Elton wünscht sich Verona Pooth zurück

Weil die angespannte Stimmung selbst Elton zu viel wurde, machte er den beiden Kandidaten eine knallharte Ansage: „Wartet doch einmal ab, bevor ihr die Bilder seht, verdammt nochmal!“ Zu gerne hätte sich der Moderator in diesem Moment zurück in die vergangene Show gebeamt, in der Verona Pooth und Janine Kunze gegeneinander angetreten sind.

Am 4. September traten Janine Kunze und Verona Pooth gegeneinander an. Foto: ProSieben/Anelia Janeva

„Ich dachte, nach Verona Pooth kann nichts mehr kommen“, so Elton grinsend. Ob das Model diesen Spruch gerne gehört hat? Immerhin stichelte sie auch nach der Show noch gegen den Moderator. Mehr dazu hier >>>