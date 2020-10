„Schlag den Star“: Fiese Attacke auf Tim Wiese – „fleischige Arme, gezupfte Augenbrauen und zu enge Jacken“

Die ProSieben-Zuschauer dürfen sich auf einen besonders sportlichen Wettkampf freuen: Tim Wiese tritt bei „Schlag den Star“ gegen Patrick Esume an.

Es wird ein spannender Wettkampf, den sich Tim Wiese und Patrick Esume bei „Schlag den Star“ am 24. Oktober liefern werden. Der Fußball-Prolet tritt gegen den Football-Experten an.

Doch ist es wirklich ein Kampf auf Augenhöhe? Vor der „Schlag den Star“-Liveshow zeigen sich die beiden zumindest ziemlich siegessicher. Über Tim Wiese kann der ProSieben-Moderator nur lachen.

„Schlag den Star“: Coach Esume fordert Tim Wiese heraus

Dass Tim Wiese im Gegensatz zu seinem „Schlag den Star“-Kontrahenten sogar eine Wrestling-Erfahrung aufweisen kann, scheint Patrick Esume nicht zu beeindrucken. Schließlich kommt es nicht nur auf Kraft und Ausdauer in der ProSieben-Show an, sondern auch auf Köpfchen.

In Ratespielen und Rechenaufgaben müssen die zwei Herren zeigen, dass sie mehr als nur gute Sportler sind. Auch Coach Esume weiß: „Ach, der Tim Wiese… fleischige Arme, gezupfte Augenbrauen und zu enge Jacken werden ihm an diesem Abend leider nicht helfen!“

Tim Wiese beim Abschiedsspiel von Ailton am 06.09.2014 im Weserstadion in Bremen. Foto: picture alliance/dpa

Das ist „Schlag den Star“:

„Schlag den Star“ ist eine Spielshow bei ProSieben, die von Raab TV und Brainpool produziert wird

Es handelt sich um einen Spin-off der ehemaligen ProSieben-Show „Schlag den Raab“

In der Show treten zwei Prominente in bis zu 15 Spielen gegeneinander an

Der Gewinner bekommt ein Preisgeld von 100.000 Euro

Seit 2014 wird das Format mit prominenten Kandidaten ausgestrahlt

Tim Wiese droht: „Ich werde so schnell mit dir fertig sein“

Dieser fiese Kommentar des Football-Experten scheint an Ex-Torhüter Tim Wiese abzuprallen. Sein Kampfgeist ist dominant. Schnell wird klar: Er will unbedingt gewinnen – komme, was wolle.

„Seit wann ist der Coach besser als der Spieler? Ich werde so schnell mit dir fertig sein, dass du weder Wechselklamotten noch Dusche brauchst!“, stichelt Tim Wiese gegen seinen Gegner.

Während der einstige Fußball-Star in der Vergangenheit mit Bodybuilding, Wrestling-Kämpfen und zu lauten Luxuswagen auf sich aufmerksam gemacht hat, ist Patrick Esume, der selbst acht Jahre lang American-Football gespielt hat, für seine Moderation bei „ran Football“ bekannt. Von 2014 bis 2019 trainierte er sogar die französische American-Football-Nationalmannschaft.

Patrick Esume beim Spiel der Kiel Baltic Hurricanes gegen die Berlin Adler am 19. Mai 2013. Foto: imago images

„Schlag den Star“: Wird die Show wieder überziehen müssen?

Zwischen den Kämpfen dürfen sich die Zuschauer am 24. Oktober über musikalische Unterstützung von Zara Larsson und Mark Forster freuen. Ob sie die angespannte Stimmung zwischen den Sportlern aufheben können? Vermutlich nicht.

Es bleibt nur zu hoffen, dass die zwei Männer kurzen Prozess machen und sich nicht ganz so viel Zeit lassen wie ihre Vorgängerin Verona Pooth. Die trieb Moderator Elton nämlich beinah in den Wahnsinn. Warum das Verhalten der 52-Jährigen auch nach der Show noch thematisiert wurde, erfährst du hier.