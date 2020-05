Schlag den Star: Sylvie Meis mit Ankündigung! Die Moderatorin wird nach der Show ...

View this post on Instagram

Let’s get ready to rumble! 🌷 Werbung/Ad @lillybeckerofficial ich bin vielleicht kleiner als du, aber nach der Show wirst du zu mir aufschauen. Ich habe schon ganz andere Kaliber für mich tanzen lassen – dein Samstag-Abend-Beat wird: Bum-Bum-Blamage!“ Schaltet am 6. Juni 2020 ein und seid live dabei, wenn ich @lillybeckerofficial bei @schlagdenstar ab 20.15 Uhr auf @prosieben fertig mache #schlagdenstar #kleingegengroß #ichmachdichfertig #anzeige