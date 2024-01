„Schlag den Star“: Nach vorzeitigem Sieg! Zuschauer sind fassungslos – „Wie brutal!“

Man nehme Baggerspiele, füge Turnstunden und verrückte Quizfragen hinzu, und schon ist das Konzept der erfolgreichen Sendung „Schlag den Star“ fertig! Wie jedes Mal treten zwei bekannte Gesichter gegeneinander an – dieses Mal sind es das Model Stefanie Giesinger und die Sängerin Leonie.

Auch am Samstag (27. Januar) galt es wieder, die verrücktesten Spiele zu gewinnen. Warum bei den hübschen Kandidatinnen offiziell gebaggert werden durfte…

„Schlag den Star“: Spiel hat es in sich

Mit „Schlag den Star“ sorgte der private Sender ProSieben bereits in der Vergangenheit für spektakuläre Szenen. Auch diesmal verspricht ein nervenaufreibendes Spiel, natürlich begleitet von Moderator Elton, fesselnde Momente für die Kandidatinnen und die TV-Zuschauer. Gerade beim vierten Spiel wurde es dann so richtig wild, denn da hieß es: An die Bagger, fertig, los, oder wie Elton es ausdrückte: „Jetzt wird Puzzel-Gebaggert.“

Das Ziel des Spiels ist es, Puzzleteile mit dem Bagger richtig in die entsprechenden Formen zu stecken. Dabei sind zwei wichtige Faktoren zu beachten: Nicht nur muss das Puzzelteil an die richtige Stelle, sondern auch in die richtige Position gebracht werden! Ein entscheidendes Detail, das besonders einem der beiden später zum Verhängnis wird.

„Schlag den Star“: Zuschauer sind entsetzt

Während die beiden Frauen sich einen spannenden Wettkampf liefern, scheint vor allem Model Stefanie Giesinger anfangs in Führung zu sein. Als sie das letzte Puzzelteil mit dem Kranarm an die richtige Stelle bringt, wird das Model sofort zur Siegerin erklärt. Doch ein aufmerksamer Zuschauer auf der Plattform X stellt bereits fest: „Stefanie hat das Puzzle-Teil falsch herum.“

Und tatsächlich, es scheint, als hätte sich das Model zu früh über ihren Sieg gefreut. Schließlich wird das Spiel fortgesetzt. Die ProSieben-Zuschauer reagieren schockiert. Ein weiterer Nutzer schreibt auf X: „Das Spiel vorzeitig als gewonnen tituliert? Ohje…“, ein anderer ergänzt entsetzt: „Wie brutal!!!“ Am Ende konnte dann doch Giesingers Kontrahentin Leony den Sieg für sich verbuchen.

„Bisschen blöd gelaufen“, kommentiert Elton das ganze Spektakel. Doch für Stefanie ist die Niederlage ein herber Schlag ins Gesicht, schließlich hasst sie es zu verlieren. Damit lag Leonie nun mit 7 zu 3 Punkten in Führung.