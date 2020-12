„Schlag den Star“ (ProSieben): Sonja Zietlow gewinnt gegen Jürgen Milski – DAS gab es noch nie!

„Schlag den Star“: Jürgen Milski trat gegen Sonja Zietlow an.

Was für eine Ausgabe von „Schlag den Star“ am Samstagabend! Es duellierten sich Sonja Zietlow und Jürgen Milski in der „Schlag den Star“-Arena auf ProSieben.

Die „Dschungelcamp“-Moderatorin setzte sich am Ende gegen den Schlagersänger bei „Schlag den Star“ durch - doch DAS gab es noch nie: Sonja Zietlow gewann das Duell nach 15 Spielen nur dank Videobeweis. So knapp war es noch nie.

„Schlag den Star“ (Prosieben): Spannendes Finale

Im letzten Spiel mussten Sonja Zietlow und Jürgen Milski eine Mauer aus Steinen bauen, die nicht einstürzen durfte. Eine bestimmte Zeit war dafür vorgesehen - doch der Ersatz für Olivia Jones nahm sich weniger als eine Sekunde zu lange Zeit dafür und verspielte so den Sieg.

Die Siegerprämie in Höhe von 100.000 Euro für den guten Zweck ging somit an seine Konkurrentin. Was für ein knappes Finale!

Zuerst lag Sonja Zietlow vor - doch der 57-Jährige holte auf, hatte zwischenzeitlich sogar mehr Punkte als die Blondine. Gerne dabei war er trotzdem: „Ich wollte immer an dieser Sendung teilnehmen. Jetzt ist die Einladung tatsächlich gekommen“, freute er sich vor der Show.

„Schlag den Star“: Jürgen Milski ersetzte kranke Olivia Jones

Dabei tart der ehemalige „Big Brother“- und Ballermann-Star Jürgen Milski nur deshalb gegen „Dschungelcamp“-Moderatorin Zietlow an, weil deren ursprüngliche Herausforderin Olivia Jones krank ist.

Für viele „Schlag den Star“-Fans ein schlechter Tausch – der zusätzlich für Diskussionen sorgte.

„Schlag den Star“: Mann-Frau-Duell sorgt für Diskussionen

Nachdem Olivia Jones ihre „Schlag den Star“-Teilnahme am Mittwoch kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen absagen musste, hat ProSieben Jürgen Milski als neuen Kontrahenten von TV-Star Sonja Zietlow festgelegt.

-------------

Das ist „Schlag den Star“:

„Schlag den Star“ ist eine Spielshow bei ProSieben, die von Raab TV und Brainpool produziert wird

Es handelt sich um einen Spin-off der ehemaligen ProSieben-Show „Schlag den Raab“

In der Show treten zwei Prominente in bis zu 15 Spielen gegeneinander an

Der Gewinner bekommt ein Preisgeld von 100.000 Euro

Seit 2014 wird das Format mit prominenten Kandidaten ausgestrahlt



Das kommt bei den Fans der Sendung nicht unbedingt gut an – während einige zum Beispiel auf Sonjas Zietlows Instagram-Account zugeben, die Sendung wegen Milski nicht gucken zu wollen, gibt es auf dem „Schlag den Star“-Account hitzige Diskussionen.

Denn die Zuschauer empfinden das neue Duell aus verschiedenen Gründen als unfair.

+++ „Schlag den Star“ (ProSieben): Nach Aus für Olivia Jones – ER tritt jetzt gegen Sonja Zietlow an +++

„Schlag den Star“: Zuschauer ziehen über Jürgen Milski her

Während einige plötzlich das Duell zwischen einem Mann und einer Frau kritisieren („Wie unfair ist das denn?“) halten andere dagegen, dass es ja auch bei Zietlow vs. Jones ein gemischter Kampf gewesen wäre.

Ein anderer Zuschauer fragt sich, ob Jürgen Milski überhaupt angemessen Zeit zur Vorbereitung gehabt habe: „Wie läuft das eigentlich, wenn jemand spontan absagen muss krankheitsbedingt oder so? Wird ein dritter Kandidat immer vorher schon informiert, dass er sich bitte fit halten soll, falls irgendwas passiert? Denn sonst hätte Sonja doch extreme Vorteile, weil Jürgen nicht vorbereitet ist?“

Andere Kommentatoren sind sich dagegen sicher, dass das Duell ohnehin schon entschieden ist:

„Milski wird untergehen, zumindest bei Wissensfragen“

„Ich muss sagen, Sonja ist ne super starke Gegnerin, sie ist super super schlau, ob Jürgen da eine Chance hat? Ich bin mir nicht sicher.“

„Puh. Sonja vs. Olivia hätte nach langer Zeit mal wieder ne interessante Nummer werden können. Aber Jürgen Milski als Ersatz? Das macht es für mich leider maximal uninteressant.“

Die „Schlag den Star“-Gegner können es dagegen kaum erwarten, treiben mit harten Kampfansansagen die Spannung hoch.

So will Sonja ihrem Gegner „nichts schenken, auch wenn Weihnachten ist“ – und Jürgen gesteht auf Instagram, dass er die Moderatorin zwar verehre, aber trotzdem „alles“ gebe werde, um sie zu schlagen. (kv)

Wer „Schlag den Star“ für sich entscheidet, kannst du am Samstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben verfolgen.