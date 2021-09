„Schlag den Star“ (ProSieben): Elton schießt gegen Zverev - „Geh mal auf die Toilette“

Die ProSieben-Show „Schlag den Star“ ist die erste große Liveshow von Silvio Heinevetter nach der Bekanntgabe der Trennung von Schauspielerin Simone Thomalla. Vermutlich wird Handball-Nationaltorwart Silvio Heinevetter auch das ein oder andere Mal von Moderator Elton auf das Thema angesprochen werden.

Doch großartig zu interessieren scheint den Supersportler das nicht. Silvio Heinevetter scheint nämlich nur eines zu interessieren: Der Sieg bei „Schlag den Star“ gegen Deutschlands besten Tennisspieler. Gegen Alex Zverev.

„Schlag den Star“: Silvio Heinevetters erster Auftritt nach der Trennung von Simone Thomalla

Bei Instagram wird Heinevetter deutlich: „Hey Alex, ich bin zwar vier Zentimeter kleiner als du. Aber warte ab, ich bin eine Erscheinung.“ Na, dann können wir ja mal gespannt sein. Interessant auch: Sophia Thomalla liked das kurze Video ihres Stiefpapas.

Alle Infos zu Silvio Heinevetter und Alex Zverev:

Silvio Heinevetter wurde am 21. Oktober 1984 in Langensalza geboren

Er ist Nationalspieler im Handball

Zu seinen größten Erfolgen zählen die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2016 und der zweifache Sieg in der Handball-Vereinsweltmeisterschaft in den Jahren 2015 und 2016

Alex Zverev wurde am 20. April 1997 in Hamburg geboren

Er gilt als der beste Tennisspieler Deutschlands

Sein größter Erfolg ist der Olympiasieg 2021

Und Zverev? Der lässt das nicht auf sich sitzen. „Hey Silvio, man sagt zwar: Alter vor Schönheit. Aber in dem Fall lasse ich dir nicht den Vortritt.“ Die Kanten sind also klar gesetzt. Jetzt bleibt abzuwarten, wer sich am Samstagabend um 20.15 Uhr bei „Schlag den Star“ durchsetzen wird.

Silvio Heinevetter ist heute Abend bei „Schlag den Star“. Foto: IMAGO / Hartenfelser

„Schlag den Star“: Fieser Seitenhieb von Elton

Zverev musste nach dem ersten Spiel, das er gegen Heinestetter auch glatt verlor, den ersten fiesen Seitenhieb von Moderator Elton einstecken.

Der Handball-Profi wunderte sich darüber, dass der sonst so emotionale Tennisspieler Zverev trotz seiner Niederlage so ruhig blieb. Darauf konnte Elton nicht anders und meinte: „Dann geh doch mal 15 Minuten auf die Toilette...“

Damit spielte Elton natürlich auf die Ausraster von Zverev an, die dieser wegen der teils 15-minütigen Klopausen von Stefanos Tsitisipas hatte. Der griechische Tennisstar musste während der US Open wiederholt seine Tennispartien wegen einer zu schwachen Blase unterbrechen. Das stank Zverev gewaltig.

Und es sollte nicht die einzige Pleite für Alex Zverev bleiben. Am Ende verlor er deutlich gegen Silvio Heinevetter. Bereits nach 13 Spielen stand der Sieger fest.

„Schlag den Star“: Aufreger mitten in der Liveshow

Beim letzten „Schlag den Star“-Duell setzte sich übrigens Sophia Thomalla gegen ihre Kontrahentin Evelyn Burdecki durch. Doch die Show war nicht arm an Aufregern. Was sich ein Zuschauer plötzlich leistete, liest du hier.